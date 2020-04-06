Фото: Пресс-служба президента.

Пресс-служба главы государства сообщила, что Сооронбай Жээнбеков 6 апреля подписал указ об отмене весеннего призыва в армию на срочную и альтернативную службы.

«Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, а также в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в рядах вооруженных сил Кыргызстана», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Власти ввели режим чрезвычайного положения в Кыргызстане с 25 марта по 15 апреля. В это время в некоторых областях страны, а также в Бишкеке введены ограничения для граждан, а также действует комендантский час.

Первые случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане выявили 18 марта. Сейчас число заболевших составляет 216 человек. Четверо больных, у которых врачи диагностировали коронавирус, скончались. Вылечить удалось 10 человек.