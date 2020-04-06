Общественный фонд «Бугу-Эне» сообщил, что зоопарк в Караколе остался без дохода из-за введения в Кыргызстане режима чрезвычайной ситуации. Туда перестали приходить посетители, и содержать питомцев стало сложнее. Всего в зоопарке более 150 животных.

«Большинство животных были спасены нами благодаря тесному сотрудничеству с Госэкотехинспекцией и другими структурами, а также благодаря неравнодушным гражданам», — рассказала глава фонда Салтанат Сеитова.

Она добавила, что большинство животных спасли из экстремальных ситуаций, но в дикой природе они выжить уже не смогут. К тому же, некоторые из спасенных животных занесены в Красную Книгу.

«Наши запасы на исходе. Мы призываем неравнодушных граждан, мы призываем отечественный бизнес оказать нам посильную помощь в содержании и спасении наших животных. Даже малая помощь может сыграть большую роль в спасении братьев наших меньших», — заявила Сеитова.

Именно в этом реабилитационном центре содержится ослепший снежный барс Жаабарс, которого доставили туда из Таласской области. Неизвестные выстрелили дикой кошке дробью в морду, в результате чего животное ослепло.

Фонд «Бугу-Эне» уже несколько лет занимается спасением и защитой диких животных.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Кыргызстане с 22 марта. Власти ввели его из-за случаев заражения коронавирусом. В некоторых городах и районах был введён режим чрезвычайного положения. При нём запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

В Кыргызстане коронавирус выявлен у 216 человек. Четверо человек, у которых врачи обнаружили коронавирус, скончались. Первые случаи заражения обнаружили 18 марта.