Совместное расследование OCCRP, радио «Азаттык» и «Клоопа» выиграло в одной из номинаций на IRE Awards — американской премии за лучшие журналистские расследования года.

Расследование вышло несколькими частями в ноябре и декабре 2019 года. В нём рассказывалось о том, как подпольный клан грузоперевозок из Китая заработал сотни миллионов долларов на транспортировке товаров через Кыргызстан по поддельным документам или вовсе без них. В расследовании также раскрывалось, какую роль в этой схеме сыграла коррупция на кыргызской таможне и как заработанные деньги затем выводились из страны.

Публикация этих статей стала причиной двух антикоррупционных протестов в Бишкеке, однако никто из нынешних и бывших чиновников, упомянутых в расследовании, до сих пор не понёс какой-либо ответственности.

Бишкек: Как прошёл митинг против коррупции и давления на СМИ Около 1000 человек собралось в Бишкеке на второй за последний месяц антикоррупционный митинг #reакция. На этот раз милиция не пыталась его прервать, протест прошел без задержаний, хотя без словесной перепалки с людьми из "Кырк чоро" не обошлось.Подробный текст здесь: http://bit.ly/reakciya2 Publicerat av Kloop Onsdag 18 december 2019

Наоборот, семья одного из фигурантов расследования — бывшего замглавы таможни Раима Матраимова — в декабре подала в суд на «Азаттык» и «Клооп». Судебные тяжбы ведутся до сих пор, несмотря на то, что такие международные организации, как «Репортёры без границ», назвали этот иск абсурдным и призывали кыргызские суды отклонить его.

На IRE Awards совместная работа OCCRP, радио «Азаттык» и «Клоопа» выиграла в номинации за лучшее расследование 2019 года об организованной преступности.

Премия IRE Awards была учреждена в 1975 году Школой журналистики Университета Миссури. Она входит в пятёрку старейших американских премий, которые специализируются именно на журналистских расследованиях.

Среди других победителей 2019 года — расследование газеты «Вашингтон Пост» об американской военной кампании в Афганистане, а также работы журналистов «Нью-Йорк Таймс», ProPublica и «Филадельфия Инкуайрер».

Это первый случай, когда награду на IRE Awards получает расследование о Кыргызстане. Это также первый случай, когда среди победителей есть кыргызские СМИ.

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