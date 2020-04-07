Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев рассказал на пресс-конференции о помощи, которую власти оказывают бизнесу и населению. «Клооп» собрал основные заявления вице-премьера об экономической ситуации в стране, которая сильно ухудшилась из-за пандемии коронавируса.

Краткосрочный антикризисный план

Власти выполняют краткосрочной антикризисный план, который рассчитан на два-три месяца.

Первая цель — это обеспечение продовольственной безопасности граждан. Социально-уязвимым слоям населения правительство оказывает помощь в виде продуктов питания.

Вторая цель — поддержка Бизнеса. Введены послабления условий для бизнеса, которые в основном касаются отсрочки платежей по налогам, социальным сборам, аренде госимущества и коммунальных услуг. Передвинуты сроки сдачи отчетов до октября 2020 года.

Поддержка семей, потерявших доход

Асрандиев сказал, что власти уже оказывают помощь тем, кто остался без ежедневного дохода и возможности купить продукты.

«Вместе с мэрией и органами местных властей мы формируем список людей, которые жили за счет ежедневного заработка. Уже с 3 апреля осуществляется раздача продуктовых наборов. В них входят 5-6 основных видов продуктов из расчета на ближайшие две недели. Для этого привлечены ресурсы местных бюджетов и бизнеса», — сказал он.

Он добавил, что по предварительному списку планируется охватить по республике такой помощью около 210 тысяч семей.

Бизнесу придется платить налоги и выплачивать кредиты

По словам Асрандиева, бюджет страны не позволит списать налоги для бизнеса.

«Мы не сможем повторить опыт других развитых стран, где предоставляются безвозмездные ресурсы, списание налогов. К сожалению, наш бюджет и наши возможности не позволяют этого делать. […] Я скажу прямо, сложно будет пойти на освобождение от налогов и социальных отчислений», – сказал вице-премьер.

Он добавил, что освобождение бизнеса от налогов прямым образом скажется на бюджете и на обязательствах властей по выплате зарплаты бюджетникам, пенсий и пособий.

Асрандиев заявил, что власти не смогут покрыть расходы бизнеса на оплату кредитов.

«Что касается приостановления процентов по кредитам или их отмены, мы здесь должны понимать, что банки осуществляют кредитование за счет вкладов и депозитов граждан, и по этим вкладам и депозитам не могут быть отменены или приостановлены начисления процентов. […] Приостановление процентов по кредитам — это очень сложный вопрос. У государства компенсировать эти расходы, и выплату процентов сегодня возможности нет», — сказал он.

Председатель Социального фонда Медер Ирсалиев заявил, что во время режима чрезвычайного положения не предусмотрено снижения ставок по выплатам страховых взносов.

«Снижение страховых взносов на определённую категорию несет за собой потери в бюджете Соцфонда. Только при нахождении источников покрытия этих выпадений возможно будет рассмотрен этот вопрос», — заявил он.

Власти просят помощи у доноров

Вице-премьер сказал, что правительство ведет переговоры с международными организациями о выделении средств на помощь бизнесу.

Переговоры ведутся с Россией, так как у Российско-Кыргызского фонда развития временно есть свободные средства.

Предварительные переговоры прошли с Европейским банком реконструкции и развития помощи на сумму от $100 млн до $150 млн. Вице-премьер добавил, что ЕБРР согласен выделить до 50% средств на грантовой основе.

Также ведутся переговоры с Азиатским банком развития (АБР), Всемирным банком (ВБ) и Исламским банком развития (ИБР).

Но помогут не всем

Асрандиев заявил, что «не получится оказать абсолютно всем отраслям [бизнеса]».

«Поэтому мы будем устанавливать приоритеты на основе критериев: наиболее пострадавшие виды бизнеса, либо те виды бизнеса, которые могут обеспечить максимальную занятость населения. Либо те виды бизнеса, которые дадут быстрый социально-экономический эффект. И вот на эти виды бизнеса, в первую очередь, будет направлена поддержка», — сказал он.

Отвечая на вопрос о помощи кафе и ресторанам, которые находятся в глубоком кризисе, вице-премьер посоветовал им «акцентироваться на услугах по доставке».

А пока готовят долгосрочный антикризисный план

По словам Асрандиева, правительство готовит новые пакеты антикризисных мер.

«Сейчас идет разработка мер до конца 2020 года, которые будут направлены на оживление и восстановление экономики. Я думаю, что в ближайшую неделю мы готовы представить эти меры. Дальше нужно разрабатывать меры, рассчитанные на долгосрочную перспективу – на ближайшие три года», – сказал чиновник.