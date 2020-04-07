Фото: Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства сообщило, что выделило ослепшему барсёнку 30 килограммов мяса. Из-за введения в Кыргызстане режима чрезвычайной ситуации фонду «Бугу Эне» стало сложнее содержать дикую кошку.

Также барсёнку доставят все необходимые лекарства и витамины.

«В настоящее время барсёнок чувствует себя хорошо, ест мясо, грызет кости, получает антибиотики и витамины. На сегодняшний день здоровье барсенка почти полностью восстановилось, к сожалению, кроме зрения. Состояние барсёнка находится под личным контролем у главы Госагентства», — сказали в пресс-службе.

Ранее общественный фонд «Бугу-Эне» сообщал, что из-за введения чрезвычайной ситуации в Кыргызстане животные в реабилитационном центре и каракольском зоопарке могут остаться без еды. Туда перестали приходить посетители. Всю необходимую еду и медикаменты покупали за счёт пожертвований граждан.

Раненый барс

Барсёнок по кличке Жаабарс находится в реабилитационном центре общественного фонда «Бугу-Эне» с января 2020 года. Неизвестные выстрелили дикой кошке дробью в морду, в результате чего животное ослепло.

По оценкам экологов, всего в мире насчитывается до 3,5 тысяч барсов, из них около 500 — в Кыргызстане. Барса внесли в Красную книгу еще в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид».

Барса внесли в Красную книгу еще в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид». В 2017 году Правительство повысило штраф за отстрел снежного барса до 1,5 миллионов сомов.

Всем, кто хочет помочь в спасении диких животных, реквизиты фонда:

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