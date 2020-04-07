В Бишкеке 7 апреля прошла пресс-конференция с комендантом Алмазбеком Орозалиевым и мэром столицы Азизом Суракматовым. «Клооп» собрал основные вопросы, которые затронули городские власти на брифинге.

Карантинная зона постоянно расширяется. В этих зонах сразу проводится дезинфекция всех улиц и зданий. На сегодня карантинные зоны ограничены улицами: Южная магистраль, Садырбаева, Некрасова, Льва Толстого, Молодая гвардия, БЧК и Алматинская.

Продуктовые рынки Аламединский, Ошский и Ортосайский не входят в карантинную зону.

В городе резко сократилось количество преступлений и ДТП. «Преступления, которые совершаются на улицах и в общественных местах, сводятся к нулю», — заявил комендант.

В Бишкеке зарегистрировано 30 фактов подделки пропусков. На пропуске должны быть указаны номер автомобиля, фамилия водителя. Имеются факты, когда бумагу клея поверх пропуска и прикрепляют на другую машину.

О коронавирусе

Динамика заболевших в столице растет и, возможно, приближается к своему пику. Сейчас в столице зарегистрировано 25 человек, заразившихся COVID-19. По анализу экспертов, через некоторое время количество зараженных контактных лиц пойдет на спад, но только при условии полной самоизоляции, исключения контактов и соблюдения карантина.

В Бишкеке на учет поставлено 1756 граждан. У всех взят первичный анализ и они находятся на обсервации или на домашнем карантине. При отрицательных результатах анализов после инкубационного периода их снимут с наблюдения. Всего в столице с наблюдения снято 1359 человек.

Для обеспечения круглосуточного дежурства на 32 санитарно-карантинных постах работают 132 медработника.

Жители города могут получить оперативную медицинскую консультацию, позвонив на горячую линию по номеру 118. При необходимости, приедут врачи, эпидемиологи и лаборанты, чтобы провести экспресс-тест.

О продовольственной помощи

Чтобы не было искусственного роста цен ежедневно проходит мониторинг цен и запасов социально значимых продуктов. На некоторые виды товаров есть объективное повышение цен, это связано с ростом курса доллара, сложной логистикой и увеличением цен поставщиками на товары зарубежных производителей.

Из местного бюджета планируется выделение средств для помощи 15 тысячам семей на продуктовые наборы: мука, макароны, масло подсолнечное, сахар и рис.

Кроме этого, Бишкеку выделено шесть тысяч мешков муки для малоимущих и многодетных семей. Около 70% муки уже доставлено нуждающимся.

Городские бизнесмены составили около 20 тысячи продуктовых наборов. Помощь 15 тысячам горожанам также предоставят арабские благотворительные фонды. По словам Суракматова, помощь уже получили более шести тысяч семей.