Глава минздрава Сабиржан Абдикаримов заявил, что за сутки у 7 медработников выявлен COVID-19.

По состоянию на 7 апреля в стране 19 медработников заразились коронавирусом.

«Клинических симптомов нет, у них тест на коронавирус положительный. Все они размещены в больницы, получают антивирусные лекарства», — сказал министр.

По словам Абдыкеримова, специальная комиссия решит, какие компенсации будут выплачиваться заразившимся врачам.

«На сегодняшний день рассматривается вопрос о компенсации для врачей, заразившихся COVID-19. Сумму компенсации определит комиссия – это разовая компенсация, а в случае смерти будет другая», — сказал Абдикаримов.

По его словам, Минздрав будет выяснять, как медицинские работники в Оше заразились коронавирусом. Он сказал, что медики возможно заразились, потому что не следовали всем инструкциям.

«Спецодежда у всех одинаковая. В ее качестве я не сомневаюсь. Мы осмотрим медиков. Возможно, они не соблюдали все инструкции», — добавил Абдикаримов.

Всего по республике зарегистрировано 228 человек, заразившихся коронавирусом. Во время пандемии погибли 4 человека.