Глава минздрава Абдикеримов Сабиржан сообщил, что за прошедшие сутки в стране выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране вирус диагностирован у 228 человек.

«COVID-19 диагностирован у 3 мужчин и 9 женщин. Все они из Ошской области и находились в обсервации. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной», — заявил Абдикеримов.

Единственной областью, где не зафиксирован коронавирус, до сих пор остается Таласская область.

«Из новых случаев — 7 врачей. Ч етверо работали в обсерваторе Ноокатского района и контактировали с больными. Еще трое контактировали с зараженным врачом», — заявил глава Минздрава.

Общее количество медработников, которые заразились коронавирусом, составляет 19 человек.

«Состояние удовлетворительное. Все они находятся в больнице и получают лечение. Рассматривается вопрос о денежной компенсации для заразившихся врачей», — заявил Абдикеримов.

6 апреля из больницы выписаны 23 человека, которые считаются выздоровевшими. Всего выздоровевших — 33 человека.

В средне тяжелом состоянии находятся 10 человек. Никто из них не находится на искусственной вентиляции легких.

За время пандемии погибли 4 человека, у которых был диагностирован COVID-19



