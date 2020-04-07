Пользователь фейсбука Мирбек Уметалиев 6 апреля загрузил видео, где запечатлены личинки в муке. Женщина на видео показала мешок, на этикетке которого написано: «Госматрезерв Кыргызской Республики».

«Сегодня получили муку малоимущие. Когда мы начали просеивать, то в ней был мусор и личинки. Людям раздают такую муку, как будто люди второго сорта», — жаловалась женщина.

По ее словам, на мешке указано, что мука первого сорта, однако серый цвет говорит о том, что мука второго сорта.

Мына факты Улукбек аке! Publicerat av Mirbek Umetaliev Måndag 6 april 2020

Зампредседателя фонда материальных резервов Рустам Каракулов сказал в интервью «Клоопу», что в муке не могли водиться черви, так как их откладывают только летние бабочки.

«Бабочек пока нет. Чтобы в муке возились черви, должны же быть условия. Бабочка же откладывает личинки. Бабочки появляются только в конце мая. Зимой не бывает червей в муке. Это ложная информация. На видео показанные черви, которые бывают в урюке, в яблоках, но не в муке. В муке черви появляются в июне», — заявил он.

По его словам, малоимущим выдана мука именно первого сорта, просто кыргызская пшеница темная. Именно поэтому возникает ощущение, что мука второго сорта.

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров сообщил «Клоопу», что 7 апреля он официально обратится в милицию, чтобы та проверила качество муки, которую выдают малоимущим.

«Это входит в ответственность госматрезерва. После моего обращения к правоохранительным органам должны разобраться действительно ли в муке были черви, и если это так, то кто в этом виноват», — сказал Кочкоров.

Также он заявил, что поднимет этот вопрос на заседании республиканского штаба.

По данным правительства, 2 апреля госматрезерв выделил малоимущим семьям 790 тонн муки. Также госматрезерв по Ошской области выделил 1325 тонн муки.

В Кыргызстане по состоянию на 2 апреля зарегистрировано 228 человек. В республике объявлено чрезвычайное положение. По всему Кыргызстану закрылись многие предприятия, поэтому часть населения осталась фактически без средств к существованию и власти помогают людям продуктами.