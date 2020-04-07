Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев заявил на пресс-конференции 7 апреля, что бюджет Кыргызстана не позволит освободить бизнес от налогов на период пандемии коронавируса.

«Правительство Кыргызстана не может полностью освободить от налоговых сборов или предоставить кредитование бизнеса на безвозмездной основе, как в других развитых странах. Наш бюджет не может предоставить такое и нужно трезво оценивать ситуацию. Мы должны выполнять свои обязательства перед гражданами, которые финансируются из республиканского бюджета – это выплата пенсий, пособий и заработных плат», — заявил Асрандиев.

По его словам, власти ведут переговоры с международными донорами, чтобы оказать поддержку бизнесу, однако ее «не получится оказать абсолютно всем отраслям [бизнеса]» .

«Поэтому мы будем устанавливать приоритеты на основе критериев: наиболее пострадавшие виды бизнеса, либо те виды бизнеса, которые могут обеспечить максимальную занятость населения. Либо те виды бизнеса, которые дадут быстрый социально-экономический эффект. И вот на эти виды бизнеса, в первую очередь, будет направлена поддержка», — сказал он.

Он также добавил, что банки исполняют рекомендацию Нацбанка о трехмесячной отсрочке по кредитам. Речь идет только об основной части кредита заемщика, при этом проценты все равно придется выплачивать.

«Что касается приостановления процентов или их отмены, мы здесь должны понимать, что банки осуществляют кредитование за счет вкладов и депозитов граждан, и по этим вкладам и депозитам не могут быть отменены или приостановлены начисления процентов. […] Приостановление процентов по кредитам — это очень сложный вопрос. У государства нет возможности компенсировать расходы на выплату процентов», — сказал он.

Закрытие большинства предприятий из-за пандемии коронавируса сильно ударило по предпринимателям, поэтому они просили у правительства помощи.

После первого случая заражения коронавирусом, который был зафиксирован 18 марта, власти ввели режим Чрезвычайного положения в самых крупных городах страны — Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Также был введен комендантский час, когда люди не могут выходить на улицу с 20:00 до 7:00.

Из-за режима ЧП власти закрыли все магазины, кроме продовольственных. Кафе также закрыты, однако они могут заниматься доставкой еды. Работать могут только предприятия, которые обеспечивают страну продовольствием, медтоварами и предметами первой необходимости, все остальные компании закрыты