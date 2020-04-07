Глава минздрава Сабиржан Абдикаримов рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. «Клооп» выбрал самое важное из его речи.

О заразившихся коронавирусом

По состоянию на 7 апреля, в стране выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Кыргызстане выявлено 228 человек, которые заразились COVID-19.

В эту статистику попали 19 медработников. Власти прорабатывают вопрос о выплате им компенсации. Но сначала они проведут расследование, чтобы понять, как медики заразились. Есть предположение, что они не следовали инструкциям.

«Спецодежда у всех одинаковая. В ее качестве я не сомневаюсь. Мы осмотрим медиков. Возможно, они не соблюдали все инструкции», — заявил глава минздрава Сабиржан Абдикаримов.

За период пандемии погибли 4 человека, у которых был обнаружен коронавирус.

О выписанных из больницы

Абдикаримов сообщил, что выздоровели 23 человека, но после выписки их отправляют на домашнюю обсервацию, чтобы они ни с кем не контактировали, или изолируют.

«Мы их изолируем еще на 14 дней после выписки из больницы. Если они домой попадут, то возможна реинфекция, то есть повторное заражение. В Джалал-Абаде даже сняли одни коттедж в санатории, чтобы выписанные еще 14 дней там находились», — сказал он.

О том, почему в Таласской области не выявлены зараженные

По словам главы минздрава, отдельные тесты для Таласской области не проводились. Анализы брали только у тех талассцев, которые приезжали в страну из-за рубежа.

О защите для медперсонала и незаконной продаже средств защиты

Глава минздрава сказал, что медикам хватает средств индивидуальной защиты, так как власти выделили 30 млн сомов на их покупку.

В первую очередь средства индивидуальной защиты выдают медперсоналу, которые непосредственно контактирует с зараженными.

«На днях была информация о продаже масок в третьей детской больнице. Данный факт передан в соответствующие органы. Они проводят расследование. В случае подтверждения будут приниматься жёсткие меры. Продажи быть не должно. Из всей северной области медики могут приехать и забрать все необходимые средства», — сказал он.

О замороженных пробах крови

Глава минздрава заявил, что лаборатории начали тестировать 8 тысяч законсервированных ранее проб крови, которые были отобраны в период с 13 по 16 марта у приезжавших в страну. Эти пробы были законсервированы из-за нехватки реагентов для тестирования.

«В случае положительного результата будет поиск круга лиц, с которыми контактировали заражённые. В течение двух дней должны завершить проверку всех законсервированных проб. Поэтому девять лабораторий переведены на три смены работы. В день проверяется больше 1300 анализов. В течение 2 дней завершим проверку законсервированных проб и дадим заключение», — сказал он.

Ранее 6 апреля минздрав заявил о выявлении сразу 69 человек, которые заразились коронавирусом. Позже минздрав объяснил, что как раз начался анализ замороженных проб, поэтому было зафиксировано так много зараженных.

Глава минздрава заявил, что сейчас в стране достаточно тест-систем, которые делают анализ методом ПЦР, так как помощь оказали Россия и Беларусь.

«Их хватит на 23,5 тысячи анализов. На этой неделе мы ожидаем ещё 35 тысяч тест-систем из Турции на общую сумму 350 тысяч долларов США. Наличие всех необходимых тест-систем позволит лабораториям работать на полную мощность и получить в течение ближайших дней результаты по всем замороженным биоматериалам», — сказал он.

Об обсервации въехавших в страну

По словам главы минздрава, раньше всем, кто въехал в страну, делали экспресс-диагностику и отправляли на домашнюю обсервацию.

«Такая диагностика не всегда дает точные результаты. Сейчас мы алгоритм поменяли, отправляем их в гостиницы, на авиабазу Ганси, и не отпускаем домой, пока не получим полные результаты анализов», — заявил он.

Он сказал, что 9 человек, которых отправили на обсервацию в гостиницы, заражены коронавирусом. В «Ак-Кеме» — 1 заражённый, в Garden — 5 и в «Достуке» — 3 человека.

«Положительных и контактировавших с ними изолируем отдельно», — пояснил министр.

О том, могли ли кыргызстанцы переболеть коронавирусом зимой

Абдикаримов не смог ответить ни утвердительно, ни отрицательно. По его словам, зимой еще не было тестов для определения на коронавирус.

«Коронавирус впервые был выявлен в Китае в конце декабря. Мы ежегодно перед сезоном вспышек заболеваний проводим соответствующие мероприятия. На наших ноябрьских-декабрьских мероприятиях мы работали с обычным гриппом. Соответственно вакцинировали все группы риска от гриппа. В Кыргызстане тогда не было тест-систем. Обычный грипп исследовали, какой тип вируса циркулирует в нашей стране», — сказал он.

О продлении режима ЧП

По словам Абдикаримова, прогнозы по снятию режима чрезвычайного положения давать рано. «Все зависит от того, как сложится эпидемиологическая ситуация в ближайшие восемь дней. Но решение о продлении ЧП принимает Республиканский штаб», — сказал он.