В отношении жителя Ошской области, скрывшего факт заражения коронавирусом, начато досудебное производство. Об этом 7 апреля на брифинге сообщил комендант города Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области Малик Нурдинов.

«Один гражданин, зная, что он болеет [коронавирусом], скрыл этот факт и продолжал контактировать с родственниками и друзьями. Потом, когда у него проявились симптомы, была проведена проверка и у него подтвердилось заражение. Его друзья и коллеги также подверглись заражению», — сказал Нурдинов.

Сейчас этот человек находится в обсервации. По словам коменданта, после выхода из обсервации его привлекут к ответственности — по закону, его могут лишить свободы на срок до 5 лет. Однако Нурдинов не сообщил, по какой статье ведется досудебное производство.

Пресс-секретарь комендатуры Жениш Аширбаев сообщил, что сначала коронавирус был обнаружен у сына подозреваемого, который прибыл из-за границы. Позднее был заражен сам гражданин, который впоследствии заразил 9 человек.

«Его сын в больнице. Среди контактировавших с ним был и его отец. Когда мы спросили у его отца, выяснилось, что он контактировал примерно с 50 людьми. Отец контактировал со своим сыном и должен был находиться в обсервации. Он пришел в больницу после того, как у него началась подниматься температура… Оказалось, что изначально не были выявлены контактировавшие с его сыном. В связи с этим также будут проверены действия ответственных за это лиц», — объяснил Аширбаев.

Подозреваемого могут привлечь к ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических норм» Уголовного кодекса. Согласно изменениям, введенным в кодекс 3 апреля, «за умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, совершенное в период введения ЧС и ЧП» совершеннолетнему гражданину грозит лишение свободы от 2,5 до 5 лет.