На утреннем брифинге глава Минздрава Сабирдан Абдикаримов сообщил на кыргызском о 270 фактах заражения коронавирусом в Кыргызстане, а на русском — о 170. И это была не единственная ошибка.

Также министр сказал, что инфекционную больницу в Джалал-Абадской области закроют на дезинфекцию, потому что в больнице коронавирусом заразились сотрудники.

«Все сотрудники больницы были госпитализированы. Их близкие помещены на обсервацию», — сказал Абдикаримов.

Правда в Джалал-Абадской области были удивлены высказыванием министра и заявили, что инфекционная больница продолжает принимать больных.

«Больница готова к приему новых пациентов. Она не закрывалась, внутри работает бригада», — сообщил джалал-абадский штаб изданию «Турмуш».

Когда мы обратились к Минздраву, в ведомстве сообщили, что министр запутался и имел в ввиду другую больницу — в другой области.

«На дезинфекцию временно закрыт детский инфекционный стационар Оша в связи со случаями заболевания коронавирусной инфекцией медицинского персонала. Все дети с инфекционными и соматическими заболеваниями будут перенаправляться в Ошскую межобластную детскую больницу. Также, дополнительно будет перепрофилирована под детский инфекционный стационар Кара-Суйская детская больница. По случаю заболевания персонала инфекционного отделения будет проведено служебное расследование специальной комиссии Министерства здравоохранения», — сообщил Минздрав. В Оше наибольшее число зараженных медиков — 20 человек.

Всего в стране уже 32 зараженных медика, а случаев заражения — 270. Выписанных из больниц по выздоровлению — 25, еще 10 должны выписать в Джалал-Абаде 8 апреля. Четыре человека с коронавирусом умерли.