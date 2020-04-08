Минздрав сообщил, что 8 апреля из Джалал-Абадской областной больницы выпишут 10 человек, у которых после лечения тест на коронавирус показывает отрицательный результат. В стране из больниц выписаны уже 25 выздоровевших.

Тем не менее число случаев заражения растет — в стране их уже 270, в том числе у 32 медиков. Известно уже о четырех зараженных, умерших в больнице. Факты заражения не только завозные, но и контактные. Одному из зараженных грозит лишение свободы за то, что он скрывал от близких информацию и заразил их.

В обсервации находятся 1097 человек, на домашнем карантине 439. По информации Штаба, их списки переданы правоохранительным органам и семейным врачам для ежедневного контроля.