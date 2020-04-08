Новость обновлена в 17:57 после уточнения Республиканского штаба по борьбе с COVID-19. Изначально штаб сообщил, что суммы компенсаций уже утверждены.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что медицинскому персоналу, который заразился коронавирусом, будут выплачивать компенсацию

Сейчас сумма компенсации согласовывается в правительстве. Однако планируется заразившимся медикам выплачивать по 200 тысяч сомов. В случае если медик с COVID-19 умрет, то семья погибшего получит 1 млн сомов.

На 8 апреля в Кыргызстане зафиксировано 32 медика, которые заразились коронавирусом.

Боронов заявил,что все остальные врачи, которые лечат заражённых коронавирусом, должны будут получить надбавку к зарплате. Однако пока медикам не выплатили даже зарплату за март.

«В некоторых регионах искажали количество привлечённых врачей в борьбе с распространением коронавируса. Количество сотрудников умышленно завышали. Но на сегодняшний день с этим случаем разобрались, и выплаты будут осуществляться вовремя», — заверил Кубатбек Боронов.

О том, что медикам будут выплачивать компенсации в случае заражения заявлял и глава минздрава 7 апреля. Однако он заявил, что необходимо расследовать эти случаи заражения, так как, возможно, медики не следовали инструкциям.

«Спецодежда у всех одинаковая. В ее качестве я не сомневаюсь. Мы осмотрим медиков. Возможно, они не соблюдали все инструкции», — заявил глава минздрава Сабиржан Абдикаримов.

На 8 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека, у которых был обнаружен коронавирус, погибли, 25 человек считаются выздоровевшими.