Министерство здравоохранения сообщило журналистам «Клоопа», что сейчас используются все имеющиеся тесты для определения коронавируса, в том числе и переданные фондом «Исмаил ата».

Этот фонд принадлежит семье Матраимовых — самой влиятельной на юге страны. Журналисты «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP провели расследование в отношении этой семьи и выяснили, что она может быть причастна к выводу $700 млн из Кыргызстана.

«В Минздраве в общей сложности есть 70 тысяч экспресс-тестов и все они задействованы. Я не имею информации о том, какие именно тесты пользуются, у нас тесты и из Китая, и Матраимовы передали, они все задействованы и уже используются», — сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова в интервью «Клоопу».

Также фонд семьи Матраимовых выслал на электронную почту редакции скриншот письма из минздрава, которое адресовано депутату Искендеру Матраимову.

«Министерство здравоохранения выражает свое уважение и признательность за вклад по снижению распространения коронавируса и техническую поддержку», — говорится в письме.

Также там указано, что переданные экспресс-тесты китайского производства и относятся к пятому поколению. «Они одобрены Всемирной организацией здравоохранения. В комплекты включены все необходимые расходные материалы», — говорится в письме.

Согласно письму, эти тесты применяются для контактных лиц второго круга, въезжающих на территорию Кыргызстана через санитарно-карантинные пункты.

Фонд Матраимовых передал минздраву 25 тысяч тестов для определения коронавируса. Однако у общественности возникли вопросы к их качеству.