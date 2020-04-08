В Нарыне мужчина с семьей отказывались лечиться от коронавирусной инфекции, поэтому в отношении него милиция начала досудебное производство по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщила пресс-служба УВД Нарынской области.

«В соцсетях распространено видеообращение о том […], что он и члены его семьи отказываются лечиться от коронавирусной инфекцией. Он рассказал, что от употребления медицинских средств, наоборот, ухудшается здоровье», — сообщает ведомство.

После обращения в милицию сотрудниками Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нарынского района, правоохранители начали досудебное производство. Так как мужчина в изоляции, все следственные мероприятия будут проводиться после его выздоровления.

Это мужчина в ноябре 2019 года выехал на даават в Пакистан, а 15 марта 2020 года рейсом Лахор — Ташкент — Бишкек вернулся в Кыргызстан. После возвращения, у него был выявлен коронавирус.

«Несмотря на все просьбы об ограничении передвижения, он нарушал неоднократно санитарно-эпидемиологические правила. У еще троих жителей Нарына, которые тесно контактировали с ним, 30 марта подтвердился коронавирус», — пишет пресс-служба.