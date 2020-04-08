После того, как 18 марта стало известно о выявлении первых зараженных коронавирусом в Кыргызстане, правительством был открыт административный счет по борьбе с коронавирусом.
23 марта несколько СМИ сообщили о том, что некий бизнесмен пожертвовал этому фонду 7 млн сомов. Позже Даниэль Ажиев в своих соцсетях сообщил, что этим бизнесменом был он. Кроме того, Ажиев опубликовал видео, в котором раздавал людям гуманитарную помощь.
Вебкам-бизнесмен
Несмотря на сообщения Ажиева о его благотворительной деятельности, многие пользователи резко раскритиковали бизнесмена в комментариях на его странице в Инстаграм.
В 2018 году Даниэль Ажиев был задержан за организацию вебкам-студии у себя в квартире. После съемок мужчина шантажировал девушек тем, что у него на телефоне есть видеозаписи их работы.
Против организатора вебкам-студии было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт порнографических предметов». Тогда он признал вину и был оштрафован на 30 тысяч сомов решением Октябрьского районного суда.
Видеообращение
25 марта Даниэль Ажиев опубликовал серию Stories в своем Инстаграм, в которой ответил на критику пользователей о его прошлой деятельности.
«Вы, кыргызский народ, конченные долбоебы, все шесть миллионов! Чтобы помочь человеку, я что, обязательно должен по халалу работать? […] Вы неудачники, вы работаете за 15 тысяч сомов в месяц и пишите такие умные комментарии. Если вы умные, почему вы не шестизначные», – сказал Ажиев.
Однако, в тех же видеозаписях он пояснил, что неправильно выразился и имел ввиду только людей, оставляющих негативные комментарии на его странице.
Помимо этого, Ажиев признался в том, что продолжает заниматься порнобизнесом и организацией вебкам-студий.
Связь Ажиева с депутатом горкенеша Токобековым
Он также обратился к своему бывшему другу, депутату Бишкекского горкенеша Темирлану Токобекову, сыну депутата парламента Алиярбека Абжалиева.
Сначала он обвинил депутата в том, что тот не вернул ему крупную сумму денег и отдыхал в различных заведениях за счет Ажиева. После этого Ажиев заявил, что был свидетелем того, как Токобеков подкупал избирателей на выборах в горкенеш.
«Я помню, как 30 пацанов давали по 1000 сомов, я помню как вы на 570-х [Лексусах] пачками-пачками по 1000 сомов раздавали. Я помню, я ходил рядом, я видел, по сколько вы раздавали каждому человеку, как и что покупали», – сказал он.
Авария с участием Токобекова
Кроме того, Ажиев упомянул аварию, в которую Темирлан Токобеков попал в июле 2019 года возле села Бактуу-Долоноту Иссык-кульской области – его кроссовер BMW X7 столкнулся с Lexus ES.
Тогда жертвами стали четыре человека — водитель и пассажир Lexus скончались на месте, еще два пассажира скончались в реанимации больницы в Чолпон-Ате.
Ажиев заявил, что виновником аварии является Токобеков. По его словам, именно он помог депутату выбраться из его автомобиля после аварии. Он отметил, что Токобеков сидел за рулем и был пьян.
«С аварии с него требуйте, потому что этот коток орал как резанный: “Газуй!”» – написал Ажиев.
По результатам экспертизы УВД Иссык-Кульской области, было доказано, что кроссовер ехал на большой скорости – до 110 км в час при разрешенных 60 км в час, что и стало причиной аварии. Водитель кроссовера Эльдияр Халмурзаев решением Каракольского горсуда был помещен под домашний арест.
Близкие погибших утверждали, что за рулем был Токобеков, а автомобиль депутата БГК не останавливался на требование сотрудников патрульной милиции, а после аварии из машины Lexus ES пропал видеорегистратор.
Вторая сторона не признавала, что за рулем кроссовера был Токобеков. Сам депутат и еще один пассажир его автомобиля попали в бишкекскую больницу с сотрясением мозга.
После аварии Темирлан Токобеков ни разу не появился на сессии Бишкекского городского кенеша и не дал журналистам ни одного комментария по поводу случившегося.
Только 26 ноября 2019 года он появился на открытии спортивной площадки «Стрит Воркаут» в жилмассиве «Арча-Бешик», которую Даниэль Ажиев также упомянул в своем обращении.
«Футбольное поле, спортинвентарь, спортивная форма, шахматы и планшеты приобретены для школы при содействии Токобекова», – сообщили тогда в пресс-службе БГК.
«Самое главное, если со мной что-то произойдет, вините Токобекова Темирлана и его отца», – подчеркнул Ажиев.
Арест
Пресс-служба МВД 27 марта сообщила, что Даниэль Ажиев был арестован по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды посредством сети интернет» за оскорбительные высказывания о кыргызах.
«В последнее время в социальных сетях и СМИ предметом обсуждения стали оскорбительные высказывания гражданина, которые вызвали неоднозначную реакцию и возмущение. Были допущены оскорбительные выражения и публичные негативные высказывания, способствующие разжиганию ненависти и вражды», – написано в пресс-релизе МВД.
В ведомстве также отметили, что во время записи своего видеообращения Даниэль Ажиев находился под воздействием марихуаны.
26 марта Ажиева доставили в Следственную службу МВД и допросили в качестве свидетеля, а спустя несколько часов вынесли постановление о его задержании. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Позже Первомайский районный суд вынес решение о содержании под стражей Даниэля Ажиева в СИЗО-1 Бишкека.
Издание «Govori.TV» 27 марта опубликовало на своем сайте видеообращение матери Даниэля, Сайкал Ажиевой. В нем женщина попросила прощения за высказывания своего сына у народа Кыргызстана.
По ее словам, Даниэль допустил ошибку и раскаивается в этом. Она также обратилась к президенту с просьбой освободить Ажиева, так как из-за его ареста задерживается доставка гуманитарной помощи в регионы.
«Я прошу у вас прощения за своего сына. Он молодой, совершил ошибку, поддался эмоциям из-за обиды к высокопоставленным людям. Кыргызстанский народ и сам это видит. Мой сын, как и я, готов отдать жизнь за нашу страну. В семи областях страны ждут фуры. Прошу вас освободить его, Сооронбай Шарипович. Люди ждут этой помощи. Есть голодные дети, сироты, все они ждут. Прошу вас освободить моего сына», – сказала женщина.
Информагентство 24.kg 8 апреля сообщило, что Даниэля Ажиева оставили под стражей, несмотря на попытки адвокатов обжаловать меру пресечения. Сейчас Даниэль Ажиев заключен в СИЗО-1 до 26 мая.