После того, как 18 марта стало известно о выявлении первых зараженных коронавирусом в Кыргызстане, правительством был открыт административный счет по борьбе с коронавирусом.

23 марта несколько СМИ сообщили о том, что некий бизнесмен пожертвовал этому фонду 7 млн сомов. Позже Даниэль Ажиев в своих соцсетях сообщил, что этим бизнесменом был он. Кроме того, Ажиев опубликовал видео, в котором раздавал людям гуманитарную помощь.

Вебкам-бизнесмен

Несмотря на сообщения Ажиева о его благотворительной деятельности, многие пользователи резко раскритиковали бизнесмена в комментариях на его странице в Инстаграм.

В 2018 году Даниэль Ажиев был задержан за организацию вебкам-студии у себя в квартире. После съемок мужчина шантажировал девушек тем, что у него на телефоне есть видеозаписи их работы.

Против организатора вебкам-студии было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт порнографических предметов». Тогда он признал вину и был оштрафован на 30 тысяч сомов решением Октябрьского районного суда.

Видеообращение

25 марта Даниэль Ажиев опубликовал серию Stories в своем Инстаграм, в которой ответил на критику пользователей о его прошлой деятельности.

«Вы, кыргызский народ, конченные долбоебы, все шесть миллионов! Чтобы помочь человеку, я что, обязательно должен по халалу работать? […] Вы неудачники, вы работаете за 15 тысяч сомов в месяц и пишите такие умные комментарии. Если вы умные, почему вы не шестизначные», – сказал Ажиев.

Однако, в тех же видеозаписях он пояснил, что неправильно выразился и имел ввиду только людей, оставляющих негативные комментарии на его странице.

Помимо этого, Ажиев признался в том, что продолжает заниматься порнобизнесом и организацией вебкам-студий.

Связь Ажиева с депутатом горкенеша Токобековым