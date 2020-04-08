Судья Ошского областного суда в ночь на 7 апреля в состоянии алкогольного опьянения нарушил комендантский час и оказал сопротивление правоохранителям. Этот факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного кодекса.

Согласно принятым недавно поправкам в УК и другие кодексы, за угрозы или шантаж в отношении медиков или милиционеров могут оштрафовать на сумму более 200 000 сомов или даже лишить свободы на срок до двух лет. За неповиновение милиции — штраф на сумму в 3 000 сомов. В ту же сумму обойдется и нарушение комендантского часа.

Как сообщил «Клоопу» сотрудник пресс-службы комендатуры города Ош и Кара-Суйского, Ноокатского районов Ошской области Замир Сыдыков, потерпевший отказался от претензий к судье и написал встречное заявление.

«Стороны примирились, вчера вечером [сотрудник милиции] написал встречное заявление. Скорее всего, дело будет прекращено», — сказал Сыдыков.

При этом судью оштрафовали за нарушение комендантского часа и вождение в нетрезвом виде, так как до этого комендант города Ош и Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области Малик Нурдинов заявил о задержании двух водителей в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 7 апреля.

В отношении них были составлены протоколы по статьям «Несоблюдение требований (условий) комендантского часа» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» Кодекса о нарушениях. Они оштрафованы на 3 тысячи и 17,5 тысяч сомов каждый.

Пресс-служба Ошского областного суда сообщила, что об инциденте было доложено председательнице Верховного суда Гульбаре Калиевой.

«На момент задержания до наступления комендантского часа оставалось 5 минут. Между судьей и силовиками произошло недопонимание. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе.

Издание 24.kg отметило имя судьи инициалами «М. К.», под эти инициалы подходит судья Ошского облсуда Мыктыбек Касымалиев. Он приходится братом вице-спикера Аиды Касымалиевой.

Не первый пьяный судья

В начале года президент Сооронбай Жээнбеков освободил судью Джалал-Абадского горсуда Элмиру Сулайманову за почти аналогичное нарушение. Сулайманова в ночь на 30 декабря 2019 года в состоянии алкогольного опьянения попала в ДТП. Сотрудники УОБДД составили протокол по нескольким статьям и в общей сложности наложили на судью штраф в размере 24 тысяч сомов.

Не согласившись с инспектором, Сулайманова обжаловала протокол в Джалал-Абадском горсуде, где она сама была председательницей. Инспектор Асылбек Мамазакиров, наложивший на нее штраф, трижды заявлял отвод судье и требовал перевести рассмотрение дела в другой суд. Отвод судье был удовлетворен, но дело все равно осталось в этом горсуде.