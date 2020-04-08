Китайский город Ухань, в котором впервые обнаружили коронавирус, открылся спустя 76 дней изоляции. Было возобновлено автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Город открыли после того, как перестали фиксировать новых зараженных. Reuters пишет, что за последние 21 день в Ухане зафиксировали только три новых случая заражения.

#Beijing to limit daily arrivals from #Wuhan city under 1,000 people, a Municipal official said Wednesday that all passengers need to undergo nucleic acid tests seven days before journey to Beijing



Around 11,000 people from #Wuhan are expected to arrive in the capital city. pic.twitter.com/aqwA4iQlnd — CGTN (@CGTNOfficial) April 8, 2020

По информации AP, после открытия город покинуло около 65 тысяч человек, хотя местные власти просили людей не покидать Ухать во избежание повторного заражения.

В Ухане открылись супермаркеты и торговые центры, полицейские разобрали защитные заграждения.

В Китае были зафиксированы более 82 780 случаев заражения коронавирусом, более 67 800 в провинции Хубэй, в которой расположен Ухань. Причем более 64 140 зараженных выздоровели, чуть больше 400 все еще заражены и 3 213 умерли.

В мире зафиксированы более миллиона четырехста тысяч случаев заражения. Погибли более 82 тысяч человек, а выздоровели свыше 301 700 человек.