Минздрав на брифинге 8 апреля сообщил о 13 новых случаях заражения коронавирусом у медиков. Так число зараженных медработников — врачей, медсестер и медбратьев — достигло уже 32 человек.

«Один случай зарегистрирован в Бишкеке, 12 – в Ошской области. В Бишкеке заразился один сотрудник Санэпидемстанции. В Ошской области – 8 сотрудников городской инфекционной больницы, среди них 4 врача и 4 медработника. Также заражены 2 сотрудника медицинского центра – врач и медсесетра, а также младший персонал областной больницы», — сказал министр Сабиржан Абдикаримов.

Ранее Минздрав утверждал «Клоопу», что пострадавшим врачам полагается компенсация, однако министерство пока не сообщало, какая именно и в каком размере. А на брифинге 7 апреля глава Минздрава сообщил, что власти прорабатывают вопрос о выплате им компенсации. Но сначала они проведут расследование, чтобы понять, как медики заразились. Есть предположение, что они не следовали инструкциям.

Кыргызские медики и их близкие в соцсетях не раз сообщали о том, что у них нет или не хватает средств защиты. Кыргызстанцы в США даже организовали сбор денег, а потом приобрели тысячи различных средств защиты — очки, спецкостюмы, перчатки — кыргызским медикам.

Близкие медиков сообщали в соцсетях, что после жалоб к ним обращались из Госкомитета нацбезопасности с просьбой не писать подобные посты.

Среди мер, предпринятых властями после фактов заражения среди врачей, медсестер и медбратьев, служебное расследование в отношении главврача Ала-Букинской районной больницы. Там коронавирусом были заражены семеро врачей и Штаб поручил Минздраву провести расследование из-за ненадлежащего обеспечения безопасного труда.

Проблема ненадлежащего обеспечения безопасного труда медиков — это не проблема одного Кыргызстана, а всего мира. Из-за быстрой пандемии врачи не успевают лечить не только зараженных пациентов, но и заражаются сами и не лечат себя, не имея на себя времени. Во всем мире врачи жалуются на нехватку средств защиты и даже показывают лайфхаки по их созданию из подручных средств. Увы, часто врачи сами становятся жертвами коронавируса, а иногда и переработки. BBC даже снял минифильмы о погибших врачах Италии и Ирана.