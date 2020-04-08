Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что в течение трех следующих месяцев людям не будут отключать коммунальные услуги.

По его словам, пени и штрафы за просрочку по тем или иным платежам также не будут начислять.

«Для предпринимателей мы передвинули сроки сдачи налоговых отчетов до 1 июля 2020 года», — сказал Кубатбек Боронов.

На такие меры правительство идет в связи с пандемией коронавируса. В Кыргызстане по состоянию на 8 апреля зафиксировано 270 случаев заражения.

Из-за введения чрезвычайного положения закрылись многие предприятия и компании. Сейчас работают только магазины, аптеки, предприятия, которые производят продукты питания, и поставщики продуктов и медикаментов.

Закрытие предприятий привело к тому, что многие люди потеряли работу или остались без заработка. Правительство раздает продуктовые наборы нуждающимся семьям.