В Кыргызстане зафиксировали 42 новых зараженных коронавирусом, всего в стране 270 случаев заражения.

Среди новых зараженных 13 медиков — всего в Кыргызстане уже 32 зараженных медиков.

Большая часть новых зараженных коронавирусом зафиксирована в Оше — 24 человека, в Бишкеке — 10, в Нарыне пятеро, двое в Чуйской области и один в Джалал-Абадской. Из новозараженных 26 женщин и 16 мужчин, есть как завозные случаи заражения, так и контактные. Завозные заражения у приехавших из Саудовской Аравии, Москвы и Пакистана.

Если смотреть на число зараженных в стране, то большая часть зараженных теперь не в Джалал-Абадской, а в Ошской области — 97 случаев заражения, 33 в Оше. В Джалал-Абадской — 81 случай заражения.

В Бишкеке 35 случаев заражения, в Нарынской области — 10, семь в Чуйской, четыре в Баткенской и три в Иссык-Кульской. В Таласской области по-прежнему нет фактов заражения.