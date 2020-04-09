Однажды осенью 2015 года два альпиниста — Сергей Селиверстов и Алексей Усатых — сидели на квартире, говорили о всяком. За их плечами уже множество наград и умопомрачительных экспедиций. Например, Снежный барс — этот титул дают, за восхождение на пять семитысячников Центральной Азии в летнее время. За этим титулом в Кыргызстан часто приезжают иностранцы. Около 650 человек получили это звание за все время его существования.

Селиверстов и Усатых — тоже барсы — как и их друзья, и они подумали, а почему бы не попробовать сходить на эти же ледники зимой? В истории альпинизма было много желающих стать Зимними снежными барсами. Но ни у кого не вышло — горы и летом опасны, а тут зима.

Но идея не оставляла их в покое, они решили собрать команду и идти на зимний штурм пяти семитысячников. Этот мини-фильм рассказывает, с какими трудностями столкнулись альпинисты на пути к заветному титулу Зимнего снежного барса.

Авторы фильма — Александра Титова и Бекжан Асылбеков.