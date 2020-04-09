Детский инфекционный стационар в Оше был закрыт 8 апреля в связи со случаями заражения коронавирусом медицинского персонала. Предполагается, что больницу откроют через два дня после полной дезинфекции.

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов предположил, что медработники заразились коронавирусом не от пациентов, а от коллеги, которая была на «ажы тое».

*Ажы той — мероприятие по случаю приезда паломника из хаджа или умры (малого хаджа).

«Сейчас мы уточняем случаи, когда медицинские работники заразились коронавирусом не на работе, а извне. […] Мы уточняем информацию о том, что один из врачей инфекционного отделения зашел “на чай” к соседу, который прибыл из умры и заразился там. Минздрав сообщил нам, что до выхода результатов анализа врач не замечал симптомов и продолжал ходить на работу. В итоге сотрудник заразил своих коллег», — сказал Боронов.

Ложные обвинения

Однако врач Детского инфекционного стационара в Оше Тамила Нуркамилова, у которой был выявлен коронавирус, опровергла слова вице-премьера и попросила помочь ей «избавиться от ложных обвинений». Ее обращение опубликовала пользовательница фейсбука Акбалык Жумалиева.

По словам Нуркамиловой, 3 апреля она в тяжелом состоянии попала в Ошскую областную клиническую больницу.

Но она заявляет, что не была на «ажы тое» соседа, прилетевшего из умры, а ее саму пытаются «оклеветать».

«За три-четыре дня до этого у врача отделения Сайры Шакировой, а потом 28 марта у врача одного инфекционного отдела Зарины Раимкуловой поднялась температура до 38°. Мы все направлялись на работу в одной маршрутке. Ночью 30 марта у меня поднялась температура до 37.1°. На работу я уже не вышла», — рассказывает Нуркамилова.

Врач рассказывает, что на следующий день после появления симптомов она звонила заведующему стационаром Кайрату Абжалову и просила дать ей пройти тест на коронавирус. Но ответа она не дождалась. После ухудшения состояния она обратилась к вирусологу, объяснила положение и сдала анализы ПЦР. Ей сообщили, что результат был «сомнительный».

«Я снова позвонила Кайрату Макамбаевичу и попросила положить меня [в обсервацию], на что мне ответили “у вас температура только 37, штаб решит”», — сказала Нуркамилова.

Позже выяснилось, что анализ на коронавирус у нее положительный.

По словам женщины, она работает врачом уже 33 года. Она просит у общественности помочь ей опровергнуть ложные обвинения.

«Эту информацию дали, чтобы в случае смерти врача, который сейчас находится в тяжелом состоянии, [ответственные люди] смогли спасти свои шкуры. Сегодня утром звонил Кайрат Макамбаевич и просил хотя бы через Whatsapp написать объяснительную. Я сказала, что не буду ничего писать. Возможно, они уже написали объяснительную от моего имени. Состояние у меня сейчас тяжелое, я пишу и трясусь от слез», — написала она.

Состояние врача сейчас тяжелое, она подключена к кислородному концентратору и получает плазму.

Репутационный ущерб

17 сотрудников Детского инфекционного стационара в Оше поддержали обращение Нуркамиловой и написали свое обращение министру здравоохранения и главному инфекционисту. В нем они указали, что медик, которая якобы была на «ажы тое», на самом деле заполняла анкеты прибывших кыргызстанцев из умры, помещенных на обсервацию. Там она и заразилась коронавирусом. Они считают, что слова Боронова на брифинге нанесли репутационный ущерб Нуркамиловой.

«Этот врач, по поручению заведующего стационара Абжалова, с 1 марта находилась в аварийном здании ФТБ-3 в микрорайоне Черемушки города Ош для того, чтобы получить анализы и заполнить анкеты прибывших 17 марта граждан из умры. По словам врача, там не было никаких условий. Несмотря на указания мэра города, в этом месте не был наведен порядок», — написано в обращении.

По словам сотрудников, 14 марта отдельные корпусы стационара были переоборудованы под обсервацию. Однако внутри здания должным образом не провели дезинфекцию. Граждане, прибывшие из умры 18 марта опубликовали видео об отсутствии условий в стационаре.

Минздрав сообщил, что в Ош была направлена группа специалистов инфекционного контроля, которые будут расследовать случаи группового заражения медиков COVID-19.

На утро 9 апреля количество зараженных коронавирусом составило 280 человек — 34 из них медработники. Среди зараженных медработников 21 находятся в Ошской области.

Также стало известно, что заразившиеся коронавирусом медработники получат компенсации, однако суммы этих выплат еще не утверждены.