На утро 9 апреля в Кыргызстане заражены коронавирусом уже 34 медика — врачи, медсестры и медбратья, другие работники больниц, инфекционисты и, в том числе, четыре сотрудника госсанэпидемнадзора.

«Мы выявили всех контактных лиц, взяли у них анализы. Те сотрудники, чьи анализы показали отрицательный результат, продолжают работать. Подозрительных мы положили в обсерватор», — сказал на брифинге замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев. Предположительно, эти четыре специалиста могли заразиться во время обхода контактных лиц — ведь работа госсанэпидемнадзора заключается в том, что эпидемологи выезжают в очаг заражения, находят контактных лиц зараженных и также проводят дезинфекцию.

В Минздраве «Клоопу» ответили, что точную причину заражения специалистов министерства будет выяснять комиссия и пока нельзя точно утверждать, что причиной стал именно обход контактных лиц. Состояние зараженных стабильное, они находятся на лечении.

Схожую информацию сообщила «Кактусу» специалистка отдела общественного здравоохранения Минздрава Бактыгуль Исмаилова.

«Сейчас проводим тщательное расследование, потому что их привлекали к этой работе тоже (обход контактных лиц). Но определить, что они заразились во время эпидемиологического расследования, противоэпидемиологических мероприятий либо где-то еще, можно только после тщательного расследования», — сказала она.

Власти планируют выплачивать зараженным медикам компенсации.

Всего в Кыргызстане на 9 апреля выявлено 280 зараженных коронавирусом, 10 человек в тяжелом состоянии.