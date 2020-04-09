Заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев сообщил, что за границей находятся 23 кыргызстанца, зараженных коронавирусом.

Он отметил, что посольства и консульства Кыргызстана в других странах поддерживают постоянную связь с гражданами.

Семеро кыргызстанцев, заразившихся COVID-19, находятся в Пакистане. Еще четверо – в Малайзии, один из них уже выздоровел и был выписан. Еще трое находятся в ОАЭ, один в Индии и один в Испании (на домашнем карантине).

Ниязалиев напомнил, что 6 апреля в Кыргызстан прибыл чартерный рейс из Екатеринбурга, которым прилетели 17 кыргызстанцев. У семерых из них экспресс-тесты выявили положительный результат на коронавирус.

Также подозрения на коронавирусную инфекцию есть у восьми граждан Кыргызстана в США. Они находятся дома под наблюдением врачей.