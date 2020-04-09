Минздрав сообщил, что с 8 апреля начаты «компенсационные выплаты» за март медикам. По факту это надбавки, которые ранее власти обещали медработникам.

Надбавки полагаются как медикам, вынужденных работать в карантинно-казарменном положении — они работают в зонах риска, не возвращаются домой, а работают определенный срок и после отправляются в карантин — так и медикам, работающим по обычному графику, но также рискующих заразиться коронавирусом.

Выплатят надбавки в течение двух-трех дней — по крайней мере так обещают власти. Выплачивать должны не только надбавки, зарплату медиков на основном месте работы также должны выплачивать.

Вопрос компенсаций, которые полагаются медикам, заразившимся коронавирусом, все еще не решен.

Сколько им выплатят?

«Размер выплаты зависит от категории медицинского работника и фактического пребывания его в очагах заражения», — сказал начальник финансового управления Минздрава Мирлан Атакулов.

Медикам, работающим по графику дежурств, полагается выплата до 29 000 сомов.

Для находящихся в казарменном положении медиков выплаты больше.

Младшему обслуживающему персоналу — прачкам, поварам, санитарам и младшим медсестрам и медбратьям — выплатят до 38 000 сомов.

Среднему медперсоналу — старшим медсестрам и медбратьям, фельдшерам, парамедикам, стоматологам и фармацевтам — выплатят до 41 000 сомов.

Врачам полагается надбавка до 46 000 сомов.