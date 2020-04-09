Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев заявил, что многие помещения, в которых организованы пункты обсервации, не приспособлены под стационары. Зачастую такие карантинные зоны устраивают на территории общежитий и гостиниц.

«Нет условий в зданиях, где содержатся больные или контактные. Действительно, многие здания не приспособлены для стационара. Но мы делаем все, чтобы максимально приблизить условия – чтобы те, кто находится в обсервации, чувствовали себя как в домашних и стационарных условиях. Вы знаете, что мы открыли обсервации в гостиницах, и частный сектор предоставляет свои помещения. В этом плане работа ведется», – сказал он.

По данным на 8 апреля, в обсервации находятся 1097 человек. Обсервации стали устраивать после первых выявленных случаях коронавируса в стране. Туда помещали граждан, прибывших из других стран.

Фактически сразу люди, помещенные в эти помещения, стали жаловаться на отсутствие нормальных условий. Очень много жалоб было на помещения, которые были оборудованы на бывшей военной базе США близ Бишкека. Тогда в Минздраве заявили, что «как дома, условий в обсервациях не будет».

На сегодняшний день в Кыргызстане зафиксировали 280 случаев заражения, из них 10 за последние сутки. Два новых случая заражения зарегистрированы у медиков, всего в Кыргызстане 34 зараженных медика.