График: Анна Капушенко

По информации Штаба, в Кыргызстане на 9 апреля зафиксированы 280 случаев заражения коронавирусом. 246 человек находятся в стационарах.

Мы сделали график по возрастам зараженных — на нем видно, что коронавирус задел все возрастные группы кыргызстанцев. Известно о больных до года — младенцах, также зараженные были и среди людей старше 80 лет.

Больше всего зараженных в возрастной группе от 35 до 55 лет — свыше 101 случая заражения. 71 случай заражения зафиксирован среди людей 25-35 лет и 67 — среди людей старше 55 лет.

Довольно много среди зараженных детей — 30 фактов заражения среди людей до 15 лет. Меньше всего зараженных пока в возрастной группе от 16 до 19 лет.

Известно уже о четырех погибших с коронавирусом — среди них были пациенты 61 и 80 лет. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов — пять из них в реанимации.