Госкомитет нацбезопасности 7 апреля сообщил о трех гражданах, которые распространяли «ложную информацию о коронавирусе и режиме карантина». Это не первый случай, когда ГКНБ сообщает о том, что нарушители попросили прощения.

«С ними проведены профилактические беседы, в результате чего они раскаялись в содеянном и попросили прощения у народа», — написала пресс-служба.

Адвокат Фатима Якупбаева считает, что из всех видов наказаний за преступление/проступок/нарушение, «публичное извинение», а значит и раскаяние, не предусмотрено.

А даже если бы и было, то ГКНБ — это не суд, чтобы признавать виновность или невиновность и возлагать обязанность исполнить наказание. На эту процедуру уходят месяцы, а не какие-то пару дней.

Могут ли вообще штрафовать за «недостоверную информацию»?

Могут, но закон работает по-разному и зависит от того, объявлена ли чрезвычайная ситуация, чрезвычайное или военное положение или нет.

Если объявлено

Согласно новым поправкам, которые введены с 3 апреля этого года, за «распространение недостоверной информации», которая «нарушает общественный порядок и спокойствие граждан» на территории, где объявлен режим ЧП, предусмотрен штраф в размере 5 500 сомов для физических лиц и 17 000 для юридических лиц.

Кроме того, эти нарушения должны рассматриваться органами внутренних дел, а не сотрудниками ГКНБ.

Если не объявлено

Что касается, распространения ложной информации вне режима ЧП, «недостоверная» информация может быть разной, также как и ее контекст и последующее наказание. Преступления как «клевета» уже давно нет в Уголовном кодексе Кыргызстана.

Как и нет статьи «Заведомо ложное сообщение». Сотрудники ГКНБ не до конца указывают название статьи 344 — «Распространение ложной информации о совершении преступления», за которую как раз и предусмотрена уголовная ответственность. Однако в своих пресс-релизах они пишут, что уголовная ответственность предусмотрена просто «за распространение ложной информации».

Например, если вы написали на фейсбуке, что поедание имбиря и чеснока лечит от коронавируса (спойлер — не лечит!), то за это вас не могут привлечь к уголовной ответственности, лишать свободы или штрафовать. (Это не касается врачей. Если они исказят или скроют информацию, которая создает опасность для людей, то это закончится штрафом в размере 12500 сомов или лишением свободы от двух с половиной до пяти лет.)

Однако за публикацию недостоверной информации, которая привела к причинению вреда или даже косвенно намекнула на совершение преступления кем-либо, есть уголовная ответственность.

Примером может послужить случай, когда гражданин распространил в соцсетях информацию, что милиция не проверяет документы и берет 200 сомов за проезд. Если вы собираетесь написать подобное у себя на фейсбуке, вам лучше иметь доказательства.

Более того, если распространенная вами информация порочит чью-то честь и достоинство, то за это может быть гражданская ответственность.

Например, вы написали в фейсбуке, что ваши соседи приехали из малого хаджа и болеют коронавирусом — мол, кашляют все время и тяжело дышат. За распространение таких сведений ваши соседи могут подать на вас в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, ну и моральный вред еще взыскать.