Жена экс-таможенника рассказала об угрозах «влиятельных людей» и попросила помощи у президента.

Марина Заворотняя записала обращение к президенту — в нем она просит Сооронбая Жээнбекова защитить ее семью от угроз некоего влиятельного человека. Ее супруг — бывший таможенник Эмиль Кимсанов, который был задержан по делу двухлетней давности. Ранее младший брат этого чиновника сообщал, что Кимсановым угрожали расправой Матраимовы и даже избили жену брата — очевидно, речь шла о Заворотней.

Обращение жены

Жена бывшего сотрудника Ошской таможни Эмиля Кимсанова Мария Заворотняя просит президента Сооронбая Жээнбекова помочь. Её видеообращение отправил редакции «Клоопа» друг Кимсанова. Заворотная утверждает, что из-за конфликта ее мужа и некоего «влиятельного человека» ее семья находится в опасности.

«Здравствуйте, уважаемый Сооронбай Шарипович! Я Заворотняя Мария Михайловна, жена Эмилбека Кимсанова Жанибековича, прошу вас о помощи. Так как в стране творится полнейший беспредел», — говорит женщина на видео. Она утверждает, что ее супруга задержали по делу двухлетней давности по заказу «влиятельного человека».

«Эмилбек Жанибекович был задержан по уголовному делу двухлетней давности, которое было вообще прекращено, так как заявитель в своих показаниях, Автандил Конгантиев, показал, что Эмиль не причастен к его избиению. И теперь, через два года, он по указанию известных лиц дает другие показания. Примечательно то, что Конгантиев работает в таможне», — говорит она.

Заворотняя рассказала, что неназванный влиятельный человек угрожает ее семье через сотрудников милиции и спортсменов.

«Они угрожали нам физической расправой надо мной, моим мужем и моими детьми. Неоднократно они упрекали меня в том, что я русская по нации. В связи с этим мой муж, опасаясь за нашу жизнь, отправляет нас за границу», — на этом ее видеообращение обрывается.

Обращение брата

Хотя Заворотняя не назвала имени некоего влиятельного человека, фамилию угрожавших семье ранее назвал младший брат Кимсанова.

Эмир Кимсанов

14 февраля Эмир Кимсанов записал видеообращение, в котором рассказал об угрозах со стороны влиятельного клана Матраимовых — семьи, в которую входят чиновники, депутат Искендер Матраимов и экс-зампред таможни Раим Матраимов. Раим Матраимов к тому же фигурант журналистского расследования о коррупции в таможне, контрабанде и вывозе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.

Эмир Кимсанов рассказал, что его брат Эмиль был вынужден выехать из страны из-за давления со стороны Раима Матраимова. По его словам, Эмиль Кимсанов еще в 2018 году «по своему желанию» покинул должность, «чтобы не участвовать в коррупционных схемах Матраимова». Однако в январе Матраимов предложил Эмилю новую работу, а когда он отказался, ему начали угрожать, а его жену избили.

«Видимо, Матраимовы какими-то путями подкупили закон или на них закон не действует. (…) После того, как мой брат отказался работать и вмешиваться в коррупционные дела Матраимова, со стороны семьи Матраимовых поступают угрозы и давление. Раим запугивает тем, что убьет или посадит моего брата, если он не будет работать с ним. (…) Из-за этого семья моего брата вынуждена прятаться в разных местах», — заявил он. После обращения УВД Ошской области сообщило, что начало досудебное производство по статье «Хулиганство».

До того жалобу на Матраимова снял спортсмен Тологон Рахманберди уулу — а опубликовал обращение Эмиль Кимсанов.

Депутат Искендер Матраимов — брат экс-замглавы таможни Раима Матраимова — назвал видеообращения брата Кимсанова и спортсмена Рахманберди уулу попыткой очернить его семью.

Задержание Кимсанова

Эмиль Кимсанов

19 февраля МВД сообщило, что Эмиль Кимсанов и Рахманберди уулу находятся в розыске из-за дела двухлетней давности об избиении таможенника Автандила Конгантиева. 25 февраля стало известно. что Кимсанова задержали и вернули из России в Кыргызстан. Причем Генпрокуратура сначала утверждала, что у нее нет информации об экстрадиции Кимсанова.

Вместе с видеообращением Марии Заворотней «Клоопу» отправили два видео задержания Кимсанова в Санкт-Петербурге. На видео Кимсанов говорит, что его не уведомили о розыске, когда он уезжал из Кыргызстана. Он сказал, что его дело было прекращено.

«Кимсанов Эмилбек Жанибекович, федеральный розыск, циркуляр. Мера пресечения арест, статья УК Кыргызской Республики, 234 статья, часть третья, но у меня было часть первая», — прочитал он на камеру документ.

Ранее адвокат Эмиля Кимсанова Назгүл Суйумбаева в интервью Kaktus.media сообщила, что его дело было закрыто. Тем не менее, 15 февраля 2020 года Кимсанову заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам Суйумбаевой, ее подзащитный был задержан в России спустя пять дней и за сутки экстрадирован в Бишкек.

«22 февраля суд отпустил его под домашний арест, 17 марта с разрешения следователя мой подзащитный выезжает в Ош. В это время по неизвестным причинам поменялся следователь, и Кимсанова принудительно доставили в МВД и внесли ходатайство о заключении под стражу. Мол, он нарушил решение суда», — сообщила она.

31 марта 2020 года бывший сотрудник таможни был заключен под стражу в СИЗО-1 Бишкека. Доводам адвоката о том, что Кимсанов ничего не нарушал, на суде не прислушались. Теперь она готовит заявление начальнику СИЗО, чтобы ее подзащитному обеспечили защиту — она считает, что в изоляторе есть угроза его жизни из-за отрицательно настроенных заключенных.

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