Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что в Баткенской области 609 человек были выписаны из обсервации на домашний карантин.

По данным ведомства, им разъяснили правила домашнего карантина. Кроме того, выписанных пациентов будут проверять соответствующие службы.

«В настоящее время в обсервации остаются 337 граждан, а в изоляторе 82. Необходимые условия и горячее питание для них обеспечивают областное управление МЧС и Национальное общество Красного полумесяца», – сообщил Штаб.

Обсервация — это медицинское наблюдение за людьми, у которых подозревают инфекционное заболевание, или которые контактировали с заболевшими людьми. Ее применяют, чтобы инфекционные болезни не распространялись.

На сегодняшний день в Кыргызстане зафиксировано 280 случаев заражения, из них 10 за последние сутки. Два новых случая заражения зарегистрированы у медиков, всего в Кыргызстане 34 зараженных медиков.