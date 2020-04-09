Минздрав сообщил 9 апреля, что еще у двух медиков обнаружено заражение коронавирусом. Всего в Кыргызстане уже 34 медика заразились COVID-19.

Власти планируют выплачивать зараженным медикам компенсации, размер которых еще не согласован.

Зараженные есть и среди сотрудников госсанэпиднадзора, которые занимаются выявлением коронавируса среди граждан. По словам замминистра здравоохранения Мадамина Каратаева, заражение выявлено у четырех человек в госсанэпиднадзоре. Шесть контактных человек лежат в обсервации.

«Мы выявили всех контактных лиц, взяли у них анализы. Те сотрудники, чьи анализы показали отрицательный результат, продолжают работать. Подозрительных мы положили в обсерватор», — сказал Каратаев.

Всего в Кыргызстане зафиксировано уже 280 случаев заражения коронавирусом. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, пятеро из них в реанимации.

Медики выписали из больниц 25 человек, их считают выздоровевшими. Четыре человека, у которых зафиксировали коронавирус, скончались.