Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев сообщил, что по состоянию на 9 апреля в Кыргызстане зафиксировали 10 новых зараженных коронавирусом, всего в стране 280 случаев заражения.

Десять человек находятся в тяжелом состоянии, пятеро из них в реанимации.

Два новых случая заражения у медиков. Всего в Кыргызстане уже 34 зараженных медика. Власти планируют выплачивать зараженным медикам компенсации. Сумма компенсация сейчас согласовывается.

Также медики выписали 25 человек, их считают выздоровевшими. Четыре человека, у которых зафиксировали коронавирус, скончались.

В Таласской области по-прежнему нет фактов заражения.