Минздрав сообщил, что в Ош направили группу специалистов инфекционного контроля, которые будут расследовать случаи группового заражения медиков COVID-19. По каждому случаю заражения медработника будет проведено расследование и дана соответствующая оценка.

«Вопрос инфицирования медицинских работников очень обидный и болезненный. Призываю коллег не паниковать, не впадать в уныние и соблюдать все рекомендации врачей. Мы приложим все усилия, чтобы помочь вам поскорее выздороветь», — сказал министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

На 9 апреля по стране 34 инфицированных работника здравоохранения, среди них врачи и медсестры, инфекционисты и лаборанты, эпидемиологи, работники кухни и прачки.

Власти планируют выплачивать компенсации медработникам, заразившимся коронавирусом. Суммы компенсация пока согласовываются.

Всего в Кыргызстане на 9 апреля выявлено 280 зараженных коронавирусом, 10 человек в тяжелом состоянии.