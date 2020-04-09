Замминистра здравоохранения Толо Исаков освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом он сообщил изданию «АКИпресс».

Издание пишет, что Исаков уже больше недели находился на больничном из-за повышенного артериального давления.

«Написал заявление и вчера премьер-министр подписал его. В дальнейшем готов работать на любой должности, которую мне предложат, и делиться опытом», — сказал Исаков.

Заместителем министра здравоохранения Толо Исаков был назначен 29 января 2020 года. Ранее он занимал должность главы департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Минздраве.

Ранее президент уволил главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева после того, как раскритиковал работу ведомства по борьбе с коронавирусом. На этот пост назначили Сабиржана Абдикаримова.