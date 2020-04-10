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В ночь с 6 на 7 апреля в центре Бишкека неизвестные украли платёжный терминал. В комендатуре сообщили, что внутри терминала находилась 61 тысяча сомов.

По словам коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева, милиция уже отследила похитителей по камерам «Безопасного города». Однако о задержании лиц информацию не предоставил.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по статье «Кража» Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. Назначены необходимые экспертизы», — отметил Орозалиев.

В столице с 25 марта введён комендантский час. С 20:00 до 7:00 запрещается выходить на улицу. За нарушение комендантского часа грозит задержание а также штраф — 3 тысячи сомов для физлиц и 13 тысяч сомов для юрлиц.

Если человек не имел при себе документов, то его могут удерживать в милиции до трех суток. Задержанные могут быть подвергнуты личному досмотру, досмотру вещей и транспортных средств.

За минувшую ночь в Бишкеке задержали 37 нарушителей комендантского часа. В первую неделю введения комендантского часа, милиция задерживала более 100 человек за одну ночь.



