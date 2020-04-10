Минздрав сообщил, что из больниц выписали девять пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Всего из больниц выписали уже 39 человек.

Но выросло и число зараженных — на 18 человек. Всего в стране 298 случаев заражения — это вместе с выздоровевшими и умершими. Умерли уже пять человек с коронавирусом. В стационарах остаются 254 человека, восемь из них в тяжелом состоянии.

Большая часть зараженных в Ошской области — 98 человек. Много зараженных и в Джалал-Абадской области — 89 человек. Единственная область, свободная от коронавируса — Таласская.