* Токтакунов — один из авторов масштабного расследования о коррупции на кыргызской таможне, контрабанде и выводе из Кыргызстана более $700 миллионов. Его выпустили в 2019 году совместно радио «Азаттык», «Клооп» и OCCRP. Работу над расследованием сопровождали слежка и давление. Токтакунов улетел работать в Чехию, где находится головной офис радио «Свободы». Незадолго до выхода разоблачительного материала был убит один из информаторов расследования Айэркен Саймаити. Этот бизнесмен рассказал и привел доказательства того, что работал на влиятельный клан Абдукадыр, которому принадлежит контрабандный бизнес. Также Саймаити рассказал, что провозить контрабанду удавалось благодаря коррупции на таможне Кыргызстана и покровительству экс-зампреда таможенной службы Раима Матраимова.

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О чём рассказал Кимсанов?

Видео: Эмиль Кимсанов

Экс-таможенник Кимсанов рассказал, что Раим Матраимов требовал от него доставить «живым или мертвым» журналиста-расследователя радио «Азаттык» Али Токтакунова.

В качестве доказательства он обнародовал номер телефона, который предположительно принадлежит Матраимову. С этого номера, по словам Кимсанова, Матраимов и высылал сообщения с заданиями. Сами сообщения Кимсанов тоже показал.

«Не оставляет в покое, даже если отказываюсь. Три-четыре раза стреляли в нас — братьев и меня самого. Но мы молчим, не можем пожаловаться. Мы-то знаем, если пожалуемся, то на сегодняшний день этот человек на многое способен. Вы многого не знаете», — говорит он в обращении.

После Кимсанов достает телефон и показывает переписку.

«Вот, у меня есть такие записи. Написано: «Шеф». Это номер Раимбека Исмаиловича. Вот такие задания он мне дает: «Найдете мне сегодня адреса Али Токтакунова. Доставите из Праги живым или мертвым», — вот такие приказы дает. Говорит, найдете в Праге», — после этого Кимсанов показывает реквизиты, на которых указаны адрес и личные данные Токтакунова.

Что говорит Токтакунов?

Кадр из расследования Токтакунова

Журналист Али Токтакунов уже подтвердил, что это действительно его данные. Он переопубликовал видео Кимсанова на своей странице в фейсбуке и сообщил, что озвученную информацию проверят.

«На видео упоминается мое имя, говорится о приказе: «Доставьте мне Али Токтакунова живым или мертвым». Показываются мои фамилия, имя и отчество, личные данные и адреса в Праге, которые мне известны», — написал журналист-расследователь.

Токтакунов также сообщил, что Эмиль Кимсанов — не просто человек, который занимал высокие таможенные должности, но и некогда был «кадром Матраимова», одним из наиболее близких к экс-зампреду людей.

«Общественность знает, как я, корреспондент «Азаттыка», вместе с коллегами из «Клоопа» и OCCRP расследовал, как из Кыргызстана вывели 700 миллионов долларов. О том, что к этому была причастна кыргызская власть и связи Раимбека Матраимова, который на тот период был на высокой должности в таможне, а его богатства не были указаны в декларации. Также известно, что в период расследования журналистам поступали угрозы и было оказано давление», — пишет расследователь.

Токтакунов надеется, что власть и спецслужбы Кыргызстана примут во внимание обращение Кимсанова и говорит, что журналисты также проверят происхождение видео и детали, рассказанные бывшим таможенником.

«Появилось основание полагать, что, начиная с этих минут, есть угроза жизни не только в отношении меня, но и моей семьи, близких родственников в Кыргызстане и коллег. Такое же мнение я выражал и в прошлом году, когда 10 ноября в Стамбуле был застрелен и убит герой расследования Айэркен Саймаити», — написал он.

Почему это важно?

Искендер и Раим Матраимовы

Семья Матраимовых — один из самых влиятельных кланов в стране.

В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нём они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.

Информатор журналистов — Айэркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» нового президента с семьёй Матраимовых. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя бывшего таможенника «Раимом-Миллионом».

С начала года уже несколько людей, которых некогда причисляли к доверенному кругу Матраимова, записали видеообращения к президенту Жээнбекову с просьбой спасти их от давления со стороны семьи и окружения экс-зампреда таможни.

Кроме Кимсанова, обращения записали его младший брат и супруга, а также спортсмен Тологон Рахманберди уулу. Брат Раима Матраимова депутат Искендер Матраимов заявил, что видео созданы для очернения репутации семьи и их специально пытаются связать с бандитами.

В январе, после выхода целой серии обращений, Кимсанов и Рахманберди уулу были неожиданно объявлены в розыск по делу двухлетней давности об избиении таможенника Автандила Конгантиева.

По словам Кимсанова, это дело было закрыто, однако оно было использовано для того, чтобы экстрадировать его в Кыргызстан из России.

Его брат ранее заявлял, что Кимсанов бежал в Россию именно из-за отказа выполнять работу, порученную Матраимовым. Однако тогда он не уточнил, касалось ли это «доставки» Али Токтакунова.

«После того, как мой брат отказался работать и вмешиваться в коррупционные дела Матраимова, со стороны семьи Матраимовых поступают угрозы и давление. Раим запугивает тем, что убьет или посадит моего брата, если он не будет работать с ним. (…) Из-за этого семья моего брата вынуждена прятаться в разных местах», — рассказал он.