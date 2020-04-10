17 кыргызстанцев вернулись из Екатеринбурга в Кыргызстан 6 апреля — а 9 апреля Минздрав сообщил, что у четверых положительный результат теста на коронавирус. Но сегодня заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев сообщил, что тесты всех 17 прилетевших показали отрицательный результат на коронавирус. Уточнить информацию у Минздрава на счет тестирования кыргызстанцев не удалось.

6 апреля штаб сообщал, что большинство вернувшихся из Екатеринбурга кыргызстанцев отправлены в обсервацию, но пятерых из 17 человек отправили в больницы.

Среди 17 вернувшихся и начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов — он один из тех пяти человек, которых забрали в больницу. Курманкулов получал в России лечение и реабилитацию после травмы, нанесенной ему в начале августа 2019 года при штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Тогда из-за удара камнем по голове милиционер впал в кому и вышел из нее только в середине сентября. По информации Минздрава, офицер уже может ходить и говорить самостоятельно, но все еще нуждается в реабилитации.