Банк, как и магазин, аптека или поход к врачу — места, куда бишкекчане, живя под режимом ЧП, могут выйти.

В банк пускают строго по одному, остальные ожидающиеся выстраиваются в очередь и пытаются соблюдать дистанцию. Очередь продвигается медленно. Все в масках — за ее отсутствие, как и за выход на улицу без уважительной причины, теперь могут оштрафовать.

По той же схеме сейчас пускают в аптеки и супермаркеты — один посетитель выходит, другой заходит. По крайней мере, это правило должно работать.

Кроме того, ранее власти сообщали, что у супермаркетов будут стоять санитарные контроли — чтобы не допустить скопления людей.