Правозащитная организация «Адилет» 9 апреля обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с завлением, в котором назвала отношение государства к медработникам «преступным и предательским». «Адилет» заявила, что медработники находятся на передовой линии фронта в борьбе с распространением вируса, однако они не обеспечены безопасными условиями труда при повышенном риске.

Кроме того, медперсоналу не выделяют средства защиты, несмотря на то, что минздраву выделяется достаточно финансирования на это. Недостаток средств защиты привел к тому, что на 10 апреля, в Кыргызстане новой коронавирусной инфекцией заражено 39 медработников.

«[…] Были открыты специальные счета для дополнительного сбора денег. Вчера Первый вице-премьер-министр К.Боронов заявил о поступлении 103 млн сомов на счет для борьбы с коронавирусом. Более того, значительную поддержку оказывают различные международные организации и финансовые институты… Все эти обстоятельства порождают массу вопросов о распределении Правительством и местными властями финансовых ресурсов.», — сообщается в письме.

Что касается выплат и денежных компенсаций за заражение или смерть медработника от инфекции, «Адилет» заявил, что это решение принято на уровне Правительства, но подобные гарантии должны быть предусмотрены в соответствующем законе.

«Министерство здравоохранения под угрозой увольнения заставляет персонал работать в опасных для жизни и здоровья условиях, а силовики преследуют их за правду. В результате, сами врачи становятся жертвами этой инфекции, причем государство не дает им соответствующих выплат и компенсаций», — заявила организация.

В связи с неопределенным сроком, на который может быть продлен режим ЧП, «Адилет» предложил президенту ряд мер для защиты медперсонала, и как следствие, всего населения в общем: