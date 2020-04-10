Правозащитная организация «Адилет» 9 апреля обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с завлением, в котором назвала отношение государства к медработникам «преступным и предательским». «Адилет» заявила, что медработники находятся на передовой линии фронта в борьбе с распространением вируса, однако они не обеспечены безопасными условиями труда при повышенном риске.
Кроме того, медперсоналу не выделяют средства защиты, несмотря на то, что минздраву выделяется достаточно финансирования на это. Недостаток средств защиты привел к тому, что на 10 апреля, в Кыргызстане новой коронавирусной инфекцией заражено 39 медработников.
«[…] Были открыты специальные счета для дополнительного сбора денег. Вчера Первый вице-премьер-министр К.Боронов заявил о поступлении 103 млн сомов на счет для борьбы с коронавирусом. Более того, значительную поддержку оказывают различные международные организации и финансовые институты… Все эти обстоятельства порождают массу вопросов о распределении Правительством и местными властями финансовых ресурсов.», — сообщается в письме.
Что касается выплат и денежных компенсаций за заражение или смерть медработника от инфекции, «Адилет» заявил, что это решение принято на уровне Правительства, но подобные гарантии должны быть предусмотрены в соответствующем законе.
«Министерство здравоохранения под угрозой увольнения заставляет персонал работать в опасных для жизни и здоровья условиях, а силовики преследуют их за правду. В результате, сами врачи становятся жертвами этой инфекции, причем государство не дает им соответствующих выплат и компенсаций», — заявила организация.
В связи с неопределенным сроком, на который может быть продлен режим ЧП, «Адилет» предложил президенту ряд мер для защиты медперсонала, и как следствие, всего населения в общем:
- Обеспечить весь медперсонал средствами индивидуальной защиты;
- Оплатить медперсоналу все положенные по законодательству выплаты;
- Немедленно прекратить преследования медработников и их родственников со стороны ГКНБ КР, МВД КР и других правоохранительных органов за сообщения о реальном положении дел и просьбы о предоставлении средств индивидуальной защиты;
- Обеспечить публикации в СМИ полными текстами приказов комендантов местностей, которые затрагивают права и свободы человека, включая вопросы частной собственности и ведения экономической деятельности;
- Усилить надзор за законностью действий правоохранительных органов со стороны Генеральной прокуратуры КР с целью недопущения нарушений прав человека, включая проверку приказов комендантов местностей на предмет соответствия Конституции и законодательству КР;
- Обеспечить публичную и детальную отчетность Правительства, других государственных органов по вопросу распределения финансовых средств аккумулируемых и выделяемых для целей борьбы с распространением коронавирусной инфекции;
- Проводить со стороны Счетной палаты КР аудит использования денежных и материальных средств, аккумулируемых и выделяемых организациям системы здравоохранения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции;
- Оказать содействие в скорейшем принятии и вступлении в силу законодательных поправок, направленных на повышение правовых и социальных гарантий медицинских работников.