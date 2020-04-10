Издание «Дождь» сняло фильм про осужденных за теракт в метро Санкт-Петербурга — взрыв произошел в 2017 году. При взрыве погибли 16 человек, в том числе уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, которого обвинение считает смертником.

Еще 11 человек, большинство из которых родились в Кыргызстане, признали виновными и осудили на огромные сроки от 19 лет заключения до пожизненного. Правозащитники, журналисты и юристы сомневаются в доказательствах, приведенных следствием. Журналисты «Дождя» предлагают зрителю стать своеобразным присяжным и, посмотрев на все доказательства и несостыковки, самостоятельно решить, нужно ли пересматривать дело о теракте в метро Санкт-Петербурга.

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