Республиканский штаб сообщил о заражении еще пяти медиков — четырех в Бишкеке и одном в Чуйской области. Число зараженных коронавирусом медиков достигло 39 человек. Доля медиков среди общего числа зараженных достигла 13 %.

Большая часть зараженных медиков в Ошской области — 21 человек, в Джалал-Абадской области и Бишкеке по восемь специалистов, в Баткенской и Чуйской областях по одному.



Заразившимся на работе медикам должны выплатить компенсации — но власти намерены проверять, действительно ли специалисты заразились на работе. Например, вице-премьер Кубатбек Боронов на своем брифинге в утвердительной форме заявил, что специалисты детского стационара в Оше заразились коронавирусом от коллеги, которая заразилась, пойдя в гости к вернувшемуся из умры кыргызстанцу.

Его заявление не понравилось зараженным медикам и специалисты больницы выступили в защиту своей коллеги, которая находится в тяжелом состоянии. Она тоже выпустила заявление, в котором рассказала, что заразилась на работе и предупреждала руководство, что нуждается в госпитализации и проверке на коронавирус, однако ее просьбу проигнорировали, чтобы она продолжала работу.

39 зараженных медиков — это не только врачи, это средний и младший медперсонал, которые лечили и контактировали с зараженными, эпидемологи и сотрудники госэпидемнадзора, которые ездили в очаги заражения в Кыргызстане, чтобы выявить, с кем контактировали зараженные.

Всего в Кыргызстане уже 298 случаев заражения коронавирусом, пять зараженных погибли от вызванных вирусом осложнений.

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