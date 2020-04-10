В Нарынской области уже 10 фактов заражения коронавирусом. 10 апреля областные власти сообщили в введении пропускного режима в Кочкорском районе.

Теперь, чтобы проехать в центр района, необходимо получить спецпропуск. Областная милиция объяснила это необходимостью сократить количество автомобилей, которые передвигаются без особой необходимости.

Патруль просит граждан не собираться толпами, соблюдать дистанцию в 1 метр и не выходить на улицу без маски.

На санитарно-карантинном посту Сары-Чат в Кочкорском районе дежурит милиция, медработники, МЧС, ветеринарная служба, санитарно-эпидемиологическая служба, сотрудники районной администрации и народная дружина.

Пресс-служба УВД Нарынской области отметила, что личный состав милиции круглосуточно ведет службу в усиленном режиме.

На 10 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 298 случаев коронавируса — это вместе с 39 выздоровевшими и пятью умершими. Остальные остаются в больницах, восемь человек в тяжелом состоянии.