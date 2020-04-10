В Кыргызстане умер еще один зараженный коронавирусом. 87-летний мужчина умер в Ноокатской районной больнице. Таким образом, число зараженных коронавирусом, умерших от осложнений, достигло пяти человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев.

На 10 апреля в стране зафиксировали 18 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Бишкеке шесть человек, столько же в Кеминском районе Чуйской области, по одному в Аламединском районе и Токмоке. Три заражения в Джалал-Абадской области — два в Сузакском районе и один в Джалал-Абаде. Еще одно заражение зафиксировали в Аксуйском районе Иссык-Кульской области.

Всего в стране уже 298 случаев заражения во всех областях страны, кроме Таласской. В 154 случаях заражены женщин, в 144 – мужчин. Большинство случаев зафиксированы в Ошской области — 98, 89 в Джалал-Абадской, 42 в Бишкеке, 36 в Оше, 15 в Чуйской области, 10 в Нарынской, по 5 в Баткенской и Иссык-Кульской.



