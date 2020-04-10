Минздрав сообщил о смерти 73-летнего кыргызстанца, зараженного коронавирусом, в Пакистане. Смерть наступила 6 апреля.

«Скончался в результате сердечного приступа на фоне Covid-19. Он находился в карантинной зоне, ожидая результатов вторичных анализов. Результаты первичных тестов оказались положительными. Повторного теста мужчина не дождался», — сообщает министерство. Его похоронили на территории Пакистана с согласия родственников.

Ранее замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев сообщал, что за границей находятся 31 кыргызстанец, зараженный коронавирусом. Семь из них находились в Пакистане. Сейчас в Пакистане шесть кыргызстанцев, все в обсервации.

В Кыргызстане умерли уже пять пациентов с коронавирусом. 39 зараженных выздоровели. Всего в стране зафиксировали уже 298 случаев заражения — это вместе с погибшими и выздоровевшими. В больницах по-прежнему находятся 254 человека, восемь из них в тяжелом состоянии.