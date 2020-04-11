Если власть откажется выбирать из двух вариантов, то реализуются оба варианта.

Сначала оголодавшие группы населения начнут атаковать небольшие продуктовые магазины, и милиция будет справляться, но количество нападений будет расти по всей стране, а мы все уже знаем, что за этим последует. Вслед за безнаказанностью вырастет количество людей на улицах, снятие карантина в этом случае произойдет самопроизвольно, количество заражений значительно вырастет, и официальным цифрам, которые и сегодня отстают на 2-3 недели (анализы, взятые 12-13 марта были обработаны только в первых числах апреля), никто верить не будет.

В случае снятия карантина, пользуясь расчетами западных экспертов (к примеру, Ангела Меркель заявила, что в Германии в итоге будет заражено 60-70% населения, а согласно данным ВОЗ около 5% зараженных нуждаются в вентиляции легких), можно подсчитать, что для Кыргызстана отсутствие карантина будет означать смерть только от коронавируса около 200 тысяч человек (6,5 млн человек х 60% х 5%, при этом 500 ИВЛ, имеющихся в наличии можно проигнорировать, учитывая, что один ИВЛ работает только на одного пациента в течение всего его пребывания в критическом состоянии, а большая часть ИВЛ необходимы больным и оперируемым по другим причинам).

Прибавьте к этому количество людей, пострадавших и погибших во время беспорядков, это дает примерную оценку размера катастрофы. И это все еще оптимистичная оценка, основанная на предположении о том, что иммунитет от коронавируса формируется, а значит и коллективный иммунитет тоже однажды будет достигнут.

Однако на сегодня нет научного доказательства формирования иммунитета, а факт повторного заражения 51 пациента в Южной Корее, о котором сообщает Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC), — это очень плохая новость. Если иммунитет, действительно, не формируется, снятие карантина, добровольное или самопроизвольное, будет означать буквальное постепенное вымирание населения.

Выбор пути, который сейчас стоит перед властью, чрезвычайно сложный. Соблазнительный путь закручивания гаек, на мой взгляд, автоматически приведет к срыву резьбы с ужасными последствиями. Может ли Кыргызстан избрать другой путь? Об этом я попробую порассуждать в своей следующей статье.