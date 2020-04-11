Оригинал текста опубликован в Центре политико-правовых исследований.
Это прозвучит спорно, но я считаю COVID-19 огромной удачей для руководителей нашего государства. Посудите сами: антикоррупционные расследования, нарастающее общественное недовольство, выразившееся в зимних митингах, позор 8 марта, скандал с паспортами и связанные с ним ограничения на въезд в США, другие потери во внешней политике, углубляющийся экономический кризис, бюджетный дефицит, постоянное давление на курс сома — все это разом исчезло из повестки дня.
Даже 20% девальвация самой стабильной валюты ЕАЭС прошла без социальных волнений, хотя, несомненно, это событие и без карантина приведет к разорению большого количества предприятий, задействованных в международной торговле или взявших кредит в долларах.
Все в одночасье обнулилось: Кыргызстан стремительно догоняет мир единственным доступным способом — медленно погружается в то же время, когда экономики развитых стран ускоренно ослабевают: индекс Dow Jones с начала января упал на 20%, а в полном или частичном карантине в мире по данным The Guardian сейчас пребывает 20% населения планеты.
Ужасная правда в том, что в этот раз мы не одна из нескольких стран с большими проблемами, которым нужно помочь.
В новом мире каждый занят спасением своего собственного населения и экономики в первую очередь. И в этих условиях никто на международном уровне не осуждает применяемые правительствами методы: жесткие или мягкие — просто потому, что никто не знает точного рецепта. Это блюдо готовится впервые.
Иначе говоря, для нашей власти созданы идеальные лабораторные условия для:
- Установления полный диктатуры, при которой все, что не разрешено, будет запрещено
или
- Завоевания репутации легендарного спасителя, любая критика в адрес которого будет восприниматься обществом как наговоры, а ошибки будут забыты.
Я утверждаю, что выбрать все же придется. Путь первый очень соблазнителен, но гарантированно не сработает. Путь второй очень сложный и требует творческого подхода, т.к. повторить чей-то опыт в этот раз не удастся, но идти нужно именно по нему. В этой статье я проанализирую первый путь, а в следующей представлю размышления о предпосылках для пути второго. Государство-враг имеет шанс на 180 градусов развернуть общественное мнение, и вряд ли такой шанс будет предоставлен еще раз.
Итак, мы видим, что путь диктатуры соответствует советской ментальности аппаратчиков, а примеры Китая, Туркменистана, Беларуси и других успешных в борьбе с коронавирусом диктатур служат убедительным доказательством работы жестких методов. Эта стратегия подразумевает отношение государства к народу «сверху-вниз», посыл при этом примерно такой: «мы не служим вам, а спасаем вас от самих себя неразумных, вы нам потом спасибо скажете, увидев, сколько людей гибнут в “свободных” странах».
Ну, а пока заняты спасением, можно решить попутно много старых проблем:
- избавиться от политической конкуренции (любые антиправительственные высказывания в период ЧП являются преступлением, а избавление от старых оппонентов останется незамеченным),
подправить старые нарушенные коррупционные схемы (гражданский контроль невозможен в условиях ЧП), наладить новые выгодные коррупционные схемы (чем больше разрешений нужно, чтобы жить, тем больше взяток готов платить), списать на кризис тривиальные ошибки менеджмента, которые были сделаны в прошлые годы (недобор налогов, который накапливался годами из-за просьб об авансовых платежах и экономической рецессии в целом), взять еще кредитов и грантов, которые уже очень трудно давали в последние годы, и распилить бесконтрольно (в экстремальных условиях, предполагаю, доноры даже и не подумают, что кто-то может попытаться навариться на помощи), избавиться от слишком умных и перспективных госслужащих, которые уже давно раздражают своей растущей популярностью среди населения, списав на них вину за провалы (а ошибки неизбежны, т.к. блюдо готовится впервые), набрать вместо умных и перспективных глупых и лояльных (они будут рады невероятной возможности карьерного взлета и согласятся делать все, что надо, а потом можно их публично отругать, перенаправив народный гнев).
Что делать власти, желающей реализовать подобную стратегию? Давайте порассуждаем:
С точки зрения менеджмента:
- Запугивать госслужащих, сажать, штрафовать всех, кто отходит от линии партии и смеет самостоятельно рассуждать.
- Следить за лояльностью ключевых лиц, выскочкам давать больше ответственности, выделять их, чтобы далее было удобно подставить.
- Укреплять силовые органы, придавать им уверенности в себе, предоставлять дополнительные полномочия. Если есть возможность, то предоставить и деньги тоже.
- А врачам внушать ответственность за спасение Отечества, тогда можно их не беречь, комплекс Спасителя сам будет мотивировать бороться, игнорируя низкие зарплаты, отсутствие средств защиты и растущие случаи заражения (каждый восьмой случай заражения в КР на сегодня — медработники).
- Волонтеров из общества направлять на решение социальных вопросов (обеспечение малоимущих граждан, обеспечение врачей средствами защиты и т.п.), подчеркивать их роль, благодарить, давать грамоты и тешить эго, как можно дольше, чтобы они были очень заняты и не лезли в принятие решений.
С точки зрения коммуникаций:
- Не консолидировать ответственность на одном человеке — тасовать колоду выступающих в СМИ, чтобы у общества была фрагменты общей картины, но никогда не общая картина, а растущее недовольство рассредотачивалось по отдельным чиновникам, не объединяясь в одном лице.
- Выдавать информацию о новых заражениях порционно — указывать больше случаев заражения в те дни, когда нужно протащить больше неприятных для общества решений.
- Назначать во все комиссии, имеющие доступ к важным данным, только лояльных госчиновников и подпускать как можно меньше представителей гражданского общества.
- На все трудные вопросы отвечать уклончиво, консолидируя новостной фон вокруг количества зараженных, умерших и ужасах, происходящих в других странах. Идеально, если СМИ будут настолько заняты новостями о коронавирусе, что вообще не будут замечать и анализировать происходящее вокруг.
С точки зрения отношений с обществом:
- Контролируемо поощрять панику, параллельно поддерживая всеобщее отупение и растущую недееспособность.
- Развлекать популистическими мерами по контролю цен на ключевые товары, публичными порками провинившихся чиновников и бизнесменов, для этого постоянно искать внутренних врагов и подкидывать на растерзание (распространителей слухов, мародеров, нарушителей карантина и т.п.).
- Раздавать показательные крохи небольшому количеству малообеспеченных семей, чтобы демонстрировать заботу о населении.
- Постоянно замерять общественные настроения, не позволять консолидироваться вокруг лидеров, целей, идей, проблем. Стравливать группы граждан друг с другом (религиозные и нерелигиозные, бедные и богатые и т.п.).
С точки зрения экономики:
- Наплевать и молиться, чтобы вышеуказанные меры оказались достаточными, чтобы обнищавшее население не оказало консолидированного сопротивления.
Кажется ли вам, что какие-то из вышеуказанных пунктов реализуются сейчас? Есть у такой стратегии только одна проблема, на мой взгляд. Она требует двух ключевых предпосылок:
- 1. Наличия очень крепких силовых органов и армии, которую можно вводить в случае начала общественных беспорядков.
- Населения, которое боится власти.
К сожалению и к счастью, обеих предпосылок в Кыргызстане исторически не наблюдается, а значит, власть в результате такой стратегии столкнется с выбором из двух вариантов:
- Допустить начало общественных беспорядков, которые после серии стычек грозят вылиться в затянувшееся далеко за пределы одной ночи пиршество мародеров.
Снимать карантин, надеясь, что иммунитет от коронавируса все же существует, и после смерти большой части населения (от коронавируса и других болезней, от которых лечить будет некому и негде) стадия коллективного иммунитета будет достигнута, и оставшаяся часть людей будет восстанавливать разрушенную экономику.
Если власть откажется выбирать из двух вариантов, то реализуются оба варианта.
Сначала оголодавшие группы населения начнут атаковать небольшие продуктовые магазины, и милиция будет справляться, но количество нападений будет расти по всей стране, а мы все уже знаем, что за этим последует. Вслед за безнаказанностью вырастет количество людей на улицах, снятие карантина в этом случае произойдет самопроизвольно, количество заражений значительно вырастет, и официальным цифрам, которые и сегодня отстают на 2-3 недели (анализы, взятые 12-13 марта были обработаны только в первых числах апреля), никто верить не будет.
В случае снятия карантина, пользуясь расчетами западных экспертов (к примеру, Ангела Меркель заявила, что в Германии в итоге будет заражено 60-70% населения, а согласно данным ВОЗ около 5% зараженных нуждаются в вентиляции легких), можно подсчитать, что для Кыргызстана отсутствие карантина будет означать смерть только от коронавируса около 200 тысяч человек (6,5 млн человек х 60% х 5%, при этом 500 ИВЛ, имеющихся в наличии можно проигнорировать, учитывая, что один ИВЛ работает только на одного пациента в течение всего его пребывания в критическом состоянии, а большая часть ИВЛ необходимы больным и оперируемым по другим причинам).
Прибавьте к этому количество людей, пострадавших и погибших во время беспорядков, это дает примерную оценку размера катастрофы. И это все еще оптимистичная оценка, основанная на предположении о том, что иммунитет от коронавируса формируется, а значит и коллективный иммунитет тоже однажды будет достигнут.
Однако на сегодня нет научного доказательства формирования иммунитета, а факт повторного заражения 51 пациента в Южной Корее, о котором сообщает Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC), — это очень плохая новость. Если иммунитет, действительно, не формируется, снятие карантина, добровольное или самопроизвольное, будет означать буквальное постепенное вымирание населения.
Выбор пути, который сейчас стоит перед властью, чрезвычайно сложный. Соблазнительный путь закручивания гаек, на мой взгляд, автоматически приведет к срыву резьбы с ужасными последствиями. Может ли Кыргызстан избрать другой путь? Об этом я попробую порассуждать в своей следующей статье.