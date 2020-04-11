Депутат Искендер Матраимов прокоментировал видео экс-таможенника Эмиля Кимсанова, опубликованное накануне — сказал, что Кимсанов ответит за свои слова перед богом и законом.

* Эмиль Кимсанов — бывший крупный чиновник таможни. Журналисты причисляют его к окружению экс-зампреда таможни Раима Матраимова. С февраля 2020 года Кимсанов и его близкие сообщали о давлении и угрозах со стороны клана Матраимовых и публиковали видеообращения к президенту. В последнем видео Кимсанов заявил, что Раим Матраимов велел ему «доставить живым или мертвым» журналиста-расследователя Али Токтакунова, одного из авторов расследования о контрабанде, где упоминается экс-зампред таможни.

«Здоровье Токтакунова сейчас важно не столько для него самого, сколько для нас. Перед выборами появляются и более фантастические сказки», — рассказал Матраимов в интервью «Кактусу». Связаться с депутатом, чтобы уточнить, кому выгодно очернять семью Матраимовых перед выборами, нам не удалось.

Также политик сказал, что журналист «Азаттыка» намеревался войти в доверие народу с помощью «сфальсифицированной информации и обливания грязью», но не понятно, что он конкретно имеет ввиду под грязью — расследование о контрабанде, подтвержденное документами и информаторами, или непосредственно видео Кимсанова, опубликованное супругой бывшего таможенника.

Кимсанов — инструмент

Прокомментировал видео и адвокат семьи Матраимовых Канатбек Азиз — и сделал это в видео-формате.

Юрист ставит под сомнение информацию, которую в своем видео показал Кимсанов — переписку в мессенджерах и указанные в них персональные данные и адрес, хотя журналист Али Токтакунов подтвердил, что это его данные и знакомый ему адрес.

Канатбек Азиз связывает публикацию видео Кимсанова в соцсетях с деятельностью фонда семьи Матраимовых — ранее они приобрели и передали властям тесты для коронавируса.

«Признаться честно, мы допускали, что подобные провокации на фоне последних массовых мероприятий, основанных на пандемии (…) появятся и будут. Обращать внимание на эту ложь мы не хотели», — говорит адвокат. По его словам, они — вероятно Матраимовы — решили в последний момент донести до общества свою позицию.

Затем адвокат сообщил о том, что Раим Матраимов был незаконно освобожден с должности зампреда таможни и является безработным. Исходя из этого юрист сомневается в реальности доводов Кимсанова, который утверждал, что его «шеф» — Раим Матраимов — требовал его вернуться в таможню и сотрудничать.

«Это является не более, чем больным воображением Кимсанова», — говорит Канатбек Азиз. Также в качестве доводов адвокат упомянул, что Кимсанов находится под следствием. Бывший таможенник действительно находится под следствием по делу двухлетней давности об избиении таможенника Автандила Конгантиева — при этом Кимсанов настаивает, что дело уже было закрыто, а его супруга связывает возобновление дела с «влиятельными людьми».

Канатбек Азиз упоминает, что избиение было совершенно группой лиц — в деле действительно проходят два человека, Кимсанов и Тологон Рахманберди уулу. Обоих связывали с кланом Матраимовых, пока в феврале 2020 года спортсмен Рахманберди уулу не записал видеообращение к президенту Жээнбекову, в котором жаловался на Матраимовых. Опубликовал это обращение Кимсанов.

«Говорить о том, что находящийся в розыске гражданин нашей страны Кимсанов задержан и доставлен в Кыргызстан только по прихоти Матраимова, является абсурдом», — говорит юрист Матраимовых.

Само видео Кимсанова Канатбек Азиз назвал «попыткой шантажа и очередного полива грязью», которые каким-то образом должны были помочь бывшему таможеннику уйти от ответственности.

«Герой видео демонстрирует свою отправку на этот номер — иностранный адрес, который принадлежит якобы журналисту. Мы уверены, (…) все это делалось возможно [чтобы] выстроить хорошие отношения и сгладить острые углы очередной череды безрезультатной грязи в адрес Матраимовых», — считает их юрист.

Адвокат считает, что Кимсанов может быть «инструментом в руках неизвестных сил».